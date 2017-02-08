«Медвешчак», прощай! И ничего не обещай

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Хорватский «Медвешчак» бесславно заканчивает регулярный чемпионат, распродавая игроков основного состава. «СЭ» анализирует, насколько велика вероятность того, что нынешний сезон станет для балканского клуба последним в КХЛ.

Окончание сезона — время для подведения итогов и принятия новых решений. Одно из них можно озвучить уже сейчас. «Медвешчаку» в его нынешнем виде в КХЛ делать нечего, что бы ни заявлял первый президент лиги Александр Медведев. То, что происходит с командой в последние пару месяцев, — полнейшая дискредитация лиги. Недавний матч в Загребе с «Витязем» (3:5) получился для хозяев показательным во всех смыслах: 13 (!) полевых игроков в заявке, включая всего трех защитников, 161 бросок на две команды, из них 94 в створ, причем на долю вратаря «Медвешчака» Гарнетта пришлось 53. Эта любопытная статистика больше подходит для встречи какой-нибудь любительской лиги, например, Ночной. Но даже на таком уровне издевательство над здравым смыслом встречается все реже и реже.

Хорватский клуб за месяц с небольшим расстался с главным тренером и более чем десятью игроками основного состава, сэкономив денег и одновременно превратившись во всеобщее посмешище. После матча с «Витязем» покинули команду еще двое: защитник Парлетт отправился доигрывать сезон в финскую «Таппару», нападающий Лессио — в шведский «Эребру». Заключительная встреча сезона со «Слованом» вместо Загреба пройдет в Братиславе за счет принимающей стороны. Обвинять в случившемся самих хорватов, наверное, не стоит. Они крутятся, как могут, и делают все, что им по силам, а не пишут слезные обращения к президенту и правительству.

Однако сам смысл дальнейшего пребывания «Медвешчака» в лиге отсутствует. Даже у вечного аутсайдера «Кузни» есть убойный аргумент против «отчисления»: команда готовит игроков для сборной России — Бобровский, Орлов, Сорокин, Капризов, Слепышев, Арзамасцев и так далее. Хорватам крыть нечем. Говорят, что еще пару лет назад председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко был против дальнейшего участия «Медвешчака» в чемпионате КХЛ. Тогда команду спасло наличие действующего трехлетнего соглашения с лигой и обещание наигрывать русскую молодежь, что в дальнейшем, правда, оказалось пшиком.

Первоначальный замысел по включению «Медвешчака» в КХЛ если и выглядел в глазах многих сомнительным, то определенная стратегия в нем все-таки прослеживалась. Дело не только в политической и экономических составляющих, завязанных на экспорте российского газа в Европу, пусть это и тоже важно.

Спортивная часть была вполне на уровне: нормальный бюджет, хорошая болельщицкая база (даже сейчас на загибающуюся команду ходят по пять тысяч человек), готовность ехать в Европу на меньшие деньги со стороны крепких легионеров, отсутствие жестких тисков лимита (сделать нескольким североамериканцам с хорватскими корнями местные паспорта оказалось проще простого) и канадская коробка, откуда поначалу ноги не уносили даже фавориты.

Дебютный матч в Загребе, завершившийся разгромом ЦСКА с Радуловым и Зайцевым в составе со счетом 7:1, стал четкой ассоциацией при упоминании «Медвешчака». Первый сезон у хорватов вообще получился близким к идеальному. Чичу, Браст, Эллисон, Лингле по меркам КХЛ выглядели настоящими звездами и довели команду до плей-офф, где она в первом раунде уступила будущему финалисту «Леву».

Помнится, как вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин жаловался на возможности новичка в связи с отсутствием жесткого лимита на иностранцев. На теплом берегу Адриатики легионеры были готовы играть за деньги заметно меньшие, чем на Урале и в Сибири. Симпатичная хорватская история продлилась надолго. После первого сезона она постепенно дошла до фарса, сопровождаясь распродажами, которые начались еще осенью.

Болельщики клуба, почувствовав вкус хорошего хоккея, наверное, расстроятся. Но переживать за свою команду в Альпийской лиге со следующего сезона им никто не помешает, тем более что в матчах с австрийскими, венгерскими, итальянскими, чешскими и словенскими клубами есть шанс чего-то добиться серьезного. Так что прощание «Медвешчака» с КХЛ станет лучшим вариантом. Как для нашей лиги, так и самого клуба.

Михаил ЗИСЛИС.