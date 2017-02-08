«Медвешчак», прощай! И ничего не обещай
«Медвешчак» бесславно заканчивает регулярный чемпионат, распродавая игроков основного состава.
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Видимо, что-то случилось...
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Хорватский «Медвешчак» бесславно заканчивает регулярный чемпионат, распродавая игроков основного состава. «СЭ» анализирует, насколько велика вероятность того, что нынешний сезон станет для балканского клуба последним в КХЛ.
Окончание сезона — время для подведения итогов и принятия новых решений. Одно из них можно озвучить уже сейчас. «Медвешчаку» в его нынешнем виде в КХЛ делать нечего, что бы ни заявлял первый президент лиги Александр Медведев. То, что происходит с командой в последние пару месяцев, — полнейшая дискредитация лиги. Недавний матч в Загребе с «Витязем» (3:5) получился для хозяев показательным во всех смыслах: 13 (!) полевых игроков в заявке, включая всего трех защитников, 161 бросок на две команды, из них 94 в створ, причем на долю вратаря «Медвешчака» Гарнетта пришлось 53. Эта любопытная статистика больше подходит для встречи
Хорватский клуб за месяц с небольшим расстался с главным тренером и более чем десятью игроками основного состава, сэкономив денег и одновременно превратившись во всеобщее посмешище. После матча с «Витязем» покинули команду еще двое: защитник Парлетт отправился доигрывать сезон в финскую «Таппару», нападающий Лессио — в шведский «Эребру». Заключительная встреча сезона со «Слованом» вместо Загреба пройдет в Братиславе за счет принимающей стороны. Обвинять в случившемся самих хорватов, наверное, не стоит. Они крутятся, как могут, и делают все, что им по силам, а не пишут слезные обращения к президенту и правительству.
Однако сам смысл дальнейшего пребывания «Медвешчака» в лиге отсутствует. Даже у вечного аутсайдера «Кузни» есть убойный аргумент против «отчисления»: команда готовит игроков для сборной России — Бобровский, Орлов, Сорокин, Капризов, Слепышев, Арзамасцев и так далее. Хорватам крыть нечем. Говорят, что еще пару лет назад председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко был против дальнейшего участия «Медвешчака» в чемпионате КХЛ. Тогда команду спасло наличие действующего трехлетнего соглашения с лигой и обещание наигрывать русскую молодежь, что в дальнейшем, правда, оказалось пшиком.
Первоначальный замысел по включению «Медвешчака» в КХЛ если и выглядел в глазах многих сомнительным, то определенная стратегия в нем
Спортивная часть была вполне на уровне: нормальный бюджет, хорошая болельщицкая база (даже сейчас на загибающуюся команду ходят по пять тысяч человек), готовность ехать в Европу на меньшие деньги со стороны крепких легионеров, отсутствие жестких тисков лимита (сделать нескольким североамериканцам с хорватскими корнями местные паспорта оказалось проще простого) и канадская коробка, откуда поначалу ноги не уносили даже фавориты.
Дебютный матч в Загребе, завершившийся разгромом ЦСКА с Радуловым и Зайцевым в составе со счетом 7:1, стал четкой ассоциацией при упоминании «Медвешчака». Первый сезон у хорватов вообще получился близким к идеальному. Чичу, Браст, Эллисон, Лингле по меркам КХЛ выглядели настоящими звездами и довели команду до
Помнится, как
Болельщики клуба, почувствовав вкус хорошего хоккея, наверное, расстроятся. Но переживать за свою команду в Альпийской лиге со следующего сезона им никто не помешает, тем более что в матчах с австрийскими, венгерскими, итальянскими, чешскими и словенскими клубами есть шанс
Михаил ЗИСЛИС.
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