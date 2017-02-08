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8 февраля 2017, 1:35 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: Могу обещать, что в плей-офф «Динамо» даст бой любому сопернику

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с «Витязем» (4:3 Б).

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт подвёл итоги матча с Витязем (4:3 Б). Увеличить
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«Я думаю, матч выдался интересным для всех любителей хоккея. Мы здорово отыграли первый период. Во втором действовали недисциплинированно и позволили сопернику вернуться в игру. Дисциплина — это то, над чем мы будем работать. В третьем периоде игра снова была равной и напряжённой. Несколько раз мы играли в большинстве, но не так здорово. У нас были моменты и в основное время, и в овертайме, но реализовать их не смогли. Это хоккей, такое случается. Нам были нужны эти очки — и мы их заслужили. Победы в этой лиге даются нелегко.

Команда проводит хороший сезон. Мы хотим его закончить как можно позже. У меня не было особых ориентиров по поводу места команды в турнирной таблице и количества очков. Я просто хотел, чтобы мы попали в плей-офф и получили шанс сражаться за Кубок Гагарина. Следующие три-четыре дня игроки получат возможность отдохнуть, а когда мы вновь приступим к работе, всё будет направлено на подготовку к плей-офф. Мы будем серьёзно работать над всеми деталями игры. Я вам могу пообещать, что мы дадим бой любому оппоненту.

Роману Граборенко сделали экстренную операцию. Насколько я знаю от докторов, он будет вне льда от 5 до 14 дней. Надеемся на его возвращение ближе к плей-офф. Что касается Степанова, то за один хит ему нанесли сразу три повреждения. Ему необходим покой и отдых. Думаю, он будет в строю, когда мы вернёмся к тренировкам после паузы", — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

7.02.2017 19:30 Зрители 13276 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 4:3 Б Витязь
(2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Валерий Белов
Вратари
Бен Скривенс Игорь Сапрыкин
1-й период
06:02 Аарон Палушай
Марио Кемпе 08:02
09:28 Александр Кулаков (Ф. Петтерссон)
11:32 Андрей Стась
Максим Афиногенов 18:30
19:51 Роб Клинкхаммер (А. Кулаков)
2-й период
22:26 Евгений Лисовец
22:26 Евгений Лисовец
Миро Аалтонен (Я. Ержабек) 25:58
Максим Афиногенов 29:56
30:31
Алексей Копейкин (М. Аалтонен, Я. Ержабек) 31:08
38:04 Илья Шинкевич (Ф. Петтерссон, Д. Коробов)
39:01 Фредрик Петтерссон
3-й период
Роман Горак (М. Кемпе, А. Копейкин) 40:34
44:19 Александр Павлович
Станислав Романов 46:56
Алексей II Семенов 49:53
Марио Кемпе 52:48
Марио Кемпе 52:48
Овертайм
61:13 Александр Матерухин
Алексей II Семенов 61:13
Игорь Головков 64:52
Серия буллитов - победный бросок
А. Палушай
Статистика
37 Штрафное время 26
7 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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Минское «Динамо» победило по буллитам «Витязь» и набрало 100 очков в нынешнем чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» победило по буллитам «Витязь» и набрало 100 очков в нынешнем чемпионате КХЛ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили на своей площадке по буллитам «Витязь» со счетом 4:3 и набрали 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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