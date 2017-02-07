Минское «Динамо» победило по буллитам «Витязь» и набрало 100 очков в нынешнем чемпионате КХЛ

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Подопечные Крэйга Вудкрофта перед четвертой встречей в сезоне с «Витязем» выполнили задачу выхода плей-офф, но, несмотря на отсутствие приболевшего одного из лидеров атаки «Динамо» Мэтта Эллисона, постарались не расслабляться и с высокой степенью концентрации сыграть в прошедшем на Минск-Арене матче. Однако более качественно провести встречу динамовцам помешали частые удаления.

Стартовые минуты поединка с «Витязем» минчане провели уверенно. Получив численное большинство в середине первого периода, хозяева площадки успешно использовали большинство. Фредрик Петтерссон перехватил шайбу в зоне «Витязя», отдал передачу Александру Кулакову, который без подготовки, с ходу, бросил по воротам гостей — 1:0. Перед самым перерывом форвард «Динамо» Роб Клинкхаммер удачно действовал на пятачке и на добивании увеличил преимущество в счете — 2:0.

Многое в ходе матча на «Минск-Арене» изменилось с началом второго периода. Пятиминутный и дисциплинарный штрафы до конца игры получил Евгений Лисовец. В итоге, подмосковные хоккеисты воспользовались ситуацией и сократили отставание в счете — 1:2. Однако команда Крэйга Вудкрофта продолжала нарушать правила, в отдельных эпизодах арбитры, по мнению наставника минчан, были слишком строги. В любом случае, нарушение численного состава динамовцами обернулось очередным удалением, которое реализовал Алексей Копейкин, вовремя подключившись к атаке «Витязя» — 2:2. На 39-й минуте встречи мощный бросок от синей линии удался защитнику «Динамо» Илье Шинкевичу, который вновь вывел белорусскую команду вперед — 3:2.

В начале третьего периода «зубры» действовали в меньшинстве и позволили нападающему Роману Хораку легко переиграть Бена Скривенса. После пропущенной шайбы, динамовцы значительно увеличили давление на ворота гостей, часто действовали в большинстве, но реализовать свои шансы не смогли. В овертайме обе команды имели неплохие возможности установить окончательный счет, но уверенно действовали голкиперы обеих команд.

В серии буллитов удача улыбнулась хоккеистам «Динамо». Аарон Палушай нанес точный бросок и установил окончательный счет в матче. Благодаря этой победе «зубрам» удалось набрать 100 очков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. После 57 матчей они занимают шестое место в Западной конференции.

Очередной матч домашней серии на финише регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» проведет 14 февраля против тольяттинской «Лады».