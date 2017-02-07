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7 февраля 2017, 23:07 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» победило по буллитам «Витязь» и набрало 100 очков в нынешнем чемпионате КХЛ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили на своей площадке по буллитам «Витязь» со счетом 4:3 и набрали 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовые минуты поединка с Витязем минчане провели уверенно. Получив численное большинство в середине первого периода хозяева площадки успешно использовали большинство. Увеличить
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Подопечные Крэйга Вудкрофта перед четвертой встречей в сезоне с «Витязем» выполнили задачу выхода плей-офф, но, несмотря на отсутствие приболевшего одного из лидеров атаки «Динамо» Мэтта Эллисона, постарались не расслабляться и с высокой степенью концентрации сыграть в прошедшем на Минск-Арене матче. Однако более качественно провести встречу динамовцам помешали частые удаления.

Стартовые минуты поединка с «Витязем» минчане провели уверенно. Получив численное большинство в середине первого периода, хозяева площадки успешно использовали большинство. Фредрик Петтерссон перехватил шайбу в зоне «Витязя», отдал передачу Александру Кулакову, который без подготовки, с ходу, бросил по воротам гостей — 1:0. Перед самым перерывом форвард «Динамо» Роб Клинкхаммер удачно действовал на пятачке и на добивании увеличил преимущество в счете — 2:0.

Многое в ходе матча на «Минск-Арене» изменилось с началом второго периода. Пятиминутный и дисциплинарный штрафы до конца игры получил Евгений Лисовец. В итоге, подмосковные хоккеисты воспользовались ситуацией и сократили отставание в счете — 1:2. Однако команда Крэйга Вудкрофта продолжала нарушать правила, в отдельных эпизодах арбитры, по мнению наставника минчан, были слишком строги. В любом случае, нарушение численного состава динамовцами обернулось очередным удалением, которое реализовал Алексей Копейкин, вовремя подключившись к атаке «Витязя» — 2:2. На 39-й минуте встречи мощный бросок от синей линии удался защитнику «Динамо» Илье Шинкевичу, который вновь вывел белорусскую команду вперед — 3:2.

В начале третьего периода «зубры» действовали в меньшинстве и позволили нападающему Роману Хораку легко переиграть Бена Скривенса. После пропущенной шайбы, динамовцы значительно увеличили давление на ворота гостей, часто действовали в большинстве, но реализовать свои шансы не смогли. В овертайме обе команды имели неплохие возможности установить окончательный счет, но уверенно действовали голкиперы обеих команд.

В серии буллитов удача улыбнулась хоккеистам «Динамо». Аарон Палушай нанес точный бросок и установил окончательный счет в матче. Благодаря этой победе «зубрам» удалось набрать 100 очков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. После 57 матчей они занимают шестое место в Западной конференции.

Очередной матч домашней серии на финише регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» проведет 14 февраля против тольяттинской «Лады».

7.02.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 4:3 Б Витязь
(2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Валерий Белов
Вратари
Бен Скривенс Игорь Сапрыкин
1-й период
06:02 Аарон Палушай
Марио Кемпе 08:02
09:28 Александр Кулаков (Ф. Петтерссон)
11:32 Андрей Стась
Максим Афиногенов 18:30
19:51 Роб Клинкхаммер (А. Кулаков)
2-й период
22:26 Евгений Лисовец
22:26 Евгений Лисовец
Миро Аалтонен (Я. Ержабек) 25:58
Максим Афиногенов 29:56
30:31
Алексей Копейкин (М. Аалтонен, Я. Ержабек) 31:08
38:04 Илья Шинкевич (Ф. Петтерссон, Д. Коробов)
39:01 Фредрик Петтерссон
3-й период
Роман Горак (М. Кемпе, А. Копейкин) 40:34
44:19 Александр Павлович
Станислав Романов 46:56
Алексей II Семенов 49:53
Марио Кемпе 52:48
Овертайм
61:13 Александр Матерухин
Алексей II Семенов 61:13
Игорь Головков 64:52
Серия буллитов - победный бросок
А. Палушай
Статистика
37 Штрафное время 26
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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