Минское «Динамо» победило по буллитам «Витязь» и набрало 100 очков в нынешнем чемпионате КХЛ
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» победили на своей площадке по буллитам «Витязь» со счетом 4:3 и набрали 100 очков в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Подопечные Крэйга Вудкрофта перед четвертой встречей в сезоне с «Витязем» выполнили задачу выхода
Стартовые минуты поединка с «Витязем» минчане провели уверенно. Получив численное большинство в середине первого периода, хозяева площадки успешно использовали большинство. Фредрик Петтерссон перехватил шайбу в зоне «Витязя», отдал передачу Александру Кулакову, который без подготовки, с ходу, бросил по воротам гостей — 1:0. Перед самым перерывом форвард «Динамо» Роб Клинкхаммер удачно действовал на пятачке и на добивании увеличил преимущество в счете — 2:0.
Многое в ходе матча на «Минск-Арене» изменилось с началом второго периода. Пятиминутный и дисциплинарный штрафы до конца игры получил Евгений Лисовец. В итоге, подмосковные хоккеисты воспользовались ситуацией и сократили отставание в счете — 1:2. Однако команда Крэйга Вудкрофта продолжала нарушать правила, в отдельных эпизодах арбитры, по мнению наставника минчан, были слишком строги. В любом случае, нарушение численного состава динамовцами обернулось очередным удалением, которое реализовал Алексей Копейкин, вовремя подключившись к атаке «Витязя» — 2:2. На 39-й минуте встречи мощный бросок от синей линии удался защитнику «Динамо» Илье Шинкевичу, который вновь вывел белорусскую команду вперед — 3:2.
В начале третьего периода «зубры» действовали в меньшинстве и позволили нападающему Роману Хораку легко переиграть Бена Скривенса. После пропущенной шайбы, динамовцы значительно увеличили давление на ворота гостей, часто действовали в большинстве, но реализовать свои шансы не смогли. В овертайме обе команды имели неплохие возможности установить окончательный счет, но уверенно действовали голкиперы обеих команд.
В серии буллитов удача улыбнулась хоккеистам «Динамо». Аарон Палушай нанес точный бросок и установил окончательный счет в матче. Благодаря этой победе «зубрам» удалось набрать 100 очков в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. После 57 матчей они занимают шестое место в Западной конференции.
Очередной матч домашней серии на финише регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» проведет 14 февраля против тольяттинской «Лады».
|Крэйг Вудкрофт
|Валерий Белов
|Бен Скривенс
|Игорь Сапрыкин
|1-й период
|06:02
|Аарон Палушай
|Марио Кемпе
|08:02
|09:28
|Александр Кулаков (Ф. Петтерссон)
|11:32
|Андрей Стась
|Максим Афиногенов
|18:30
|19:51
|Роб Клинкхаммер (А. Кулаков)
|2-й период
|22:26
|Евгений Лисовец
|22:26
|Евгений Лисовец
|Миро Аалтонен (Я. Ержабек)
|25:58
|Максим Афиногенов
|29:56
|30:31
|Алексей Копейкин (М. Аалтонен, Я. Ержабек)
|31:08
|38:04
|Илья Шинкевич (Ф. Петтерссон, Д. Коробов)
|39:01
|Фредрик Петтерссон
|3-й период
|Роман Горак (М. Кемпе, А. Копейкин)
|40:34
|44:19
|Александр Павлович
|Станислав Романов
|46:56
|Алексей II Семенов
|49:53
|Марио Кемпе
|52:48
|Овертайм
|61:13
|Александр Матерухин
|Алексей II Семенов
|61:13
|Игорь Головков
|64:52
|А. Палушай
|37
|Штрафное время
|26
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter