— Макс очень веселый парень, — цитирует сайт КХЛ Аалтонена. — А на льду он просто лучший, у него сумасшедшая скорость! Я думаю, что Афиногенов самый быстрый игрок в КХЛ, и это в 37 лет. Просто фантастика! Я спрашивал у него, как он умудряется в таком возрасте сохранять скоростные качества, но он ничего не рассказал, держит это в тайне.

— Что-то подсмотрели для себя из его арсенала на тренировках?

— Конечно, Макс большой профессионал, и я часто наблюдаю за тем, как он тренируется. Афиногенов опытный игрок, он сделал большую карьеру, и на тренировках всегда выкладывается, работает на максимуме. Стараюсь ему в этом не уступать, ну и подмечаю для себя определенные моменты в его игре, куда без этого.

— Можете ли сказать, что Максим — пример для всей команды?

— Безусловно, он настоящий лидер. Макс всегда на площадке в трудные моменты и готов вести команду за собой. Да что говорить, это лучший игрок и бомбардир «Витязя»!