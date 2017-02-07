Метсола, Кареев, Ерёменко и ещё 3 лучших вратаря «регулярки» КХЛ

Андрей Кареев («Металлург» Нк / «Нефтехимик»)

Открывает рейтинг лучших голкиперов по итогам регулярного чемпионата одно из открытий сезона — Андрей Кареев. Он начинал сезон в новокузнецком «Металлурге», а затем переехал на повышение в Нижнекамск и теперь с «Нефтехимиком» борется за путёвку в плей-офф. Кареева пока нельзя поставить в один ряд с Сергеем Бобровским и Ильёй Сорокиным, другими известными воспитанниками новокузнецкой вратарской школы, но вряд ли кто-то поспорит с тем, что Андрей проводит очень сильный сезон. На данный момент Кареев с показателем 93,6% отражённых бросков входит в пятёрку лучших вратарей лиги в этой номинации, и это при том, что голкипер большую часть сезона провёл в худшей команде лиги, где вратарь — в прямом смысле «расстрельная» должность. Во многом из-за огромного количества бросков по своим воротам Кареев имеет довольно низкий коэффициент надёжности — 2,35. В Нижнекамске Андрей появился как раз вовремя — у «Нефтехимика» в начале календарного года возникли проблемы с результативностью, и лишь блестящая игра голкипера позволяла команде набирать очки. Чего стоит только матч с «Салаватом Юлаевым», выигранный нижнекамцами по буллитам, в котором Кареев отразил 61 бросок, установив новый рекорд КХЛ. Можно не сомневаться, если «Нефтехимик» войдёт в плей-офф, сопернику команды Андрея Назарова придётся поломать голову над тем, как пробить Кареева.

Цитата Шестёркину доверяет главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, и наверняка именно с Игорем в воротах питерцы будут заканчивать регулярный чемпионат, а затем сражаться в Кубке Гагарина.

Юха Метсола («Амур»)

В это трудно поверить, но финский голкипер начинал этот сезон на скамейке запасных. Тогда ещё главный тренер «Амура» Мисхат Фахрутдинов почему-то больше доверял Александру Печурскому, а Метсола терпеливо ждал своего шанса. Но справедливость быстро восторжествовала, и миниатюрный финн стал незаменимым игроком хабаровчан — на данный момент Юха провёл уже 51 матч, это третий показатель в лиге. В этом сезоне Метсола улучшил свою прошлогоднюю статистику: прямо сейчас он отражает 93,5% бросков, а его коэффициент надёжности — 1,82. Финский вратарь — главный творец того, что «Амур», не попав в плей-офф, имеет одну из лучших оборон в лиге. Меньше хабаровчан на Востоке пропустили только «Ак Барс» и «Трактор», а сам Юха семь раз оставлял нападающих соперника на голодном пайке и входит в тройку самых «сухих» вратарей лиги. У Метсолы ещё год контракта с хабаровским клубом и хочется, чтобы в следующем сезоне команда не отставала от своего голкипера.

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Илья Проскуряков («Торпедо»)

Голкипер нижегородского «Торпедо» под чутким руководством бывшего вратаря Петериса Скудры проводит лучший сезон в карьере. То ли дело в том, что Проскуряков подошёл к самому вратарскому возрасту — Илье сейчас 29 лет, то ли он нашёл своего тренера — не так важно, что стало причиной расцвета весьма талантливого голкипера. Прошлый сезон в «Торпедо» стал для Проскурякова статистически весьма средним, зато сейчас Илья отражает 93,1% бросков и пропускает 1,63 шайбы за матч, а это пятый показатель в лиге. Кроме того, на счету Проскурякова семь игр без пропущенных шайб. Да, голкипер «Торпедо», как и вся команда, не всегда стабилен, а эмоциональный Скудра, бывало, менял Проскурякова в воротах после нескольких пропущенных шайб, но в важных матчах Илья всегда даёт своей команде необходимую уверенность в надёжном тыле. Во многом благодаря своему голкиперу нижегородцы, не обладая большим бюджетом и звёздным составом, имеют шансы завершить «регулярку» на третьем месте Запада, сразу после двух «армейских» тяжеловесов. И есть ощущение, что с Проскуряковым в воротах «Торпедо» способно и на большее.

Цитата Очевидно, что Александр переживает очередную молодость, а его показатели даже выше, чем в те сезоны, когда «Динамо» доминировало в Кубке Гагарина.

Игорь Шестёркин (СКА)

Тройку лучших голкиперов этой «регулярки» открывает совсем ещё молодой вратарь СКА Игорь Шестёркин. Весной 2015 года его переход в СКА из обанкротившегося московского «Спартака» казался ошибкой, многие полагали, что юному вратарю в топ-клубе, где результат нужен здесь и сейчас, попросту не дадут шанса. Но Шестёркин спустя всего чуть больше года пробился в основную команду, потеснив обладателя кубка Гагарина Микко Коскинена. Причина тому — феноменальная для своих лет психологическая устойчивость и выдержка Шестёркина, помноженные на блестящую вратарскую выучку и талант. Эти факторы позволяют Игорю показывать в этом сезоне такую превосходную статистику: в 38 играх 94% отражённых бросков, коэффициент надёжности — 1,58. Третье место в лиге по обоим показателям, а также восемь сухих матчей, три из которых — подряд. И всё это в 21 год! Самое главное, Шестёркину доверяет главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, и наверняка именно с Игорем в воротах питерцы будут штурмовать сначала первое место в регулярном чемпионате, а затем и кубок Гагарина.

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Павел Францоуз («Трактор»)

Чешский вратарь «Трактора» на своём примере опровергает известный стереотип о «синдроме второго сезона», который якобы обнаруживается у легионеров из этой восточно-европейской страны. Впрочем, прошлый сезон у Францоуза получился совсем коротким, голкипер провёл всего 18 матчей, а затем выбыл из-за травмы до конца сезона. Нельзя сказать, что и в этом чемпионате Павел получает много игрового времени: чех провёл лишь 29 игр, в то время как на счету его коллеги по «Трактору» Василия Демченко — 34 сыгранные встречи. Тем удивительнее появление Францоуза в нашем рейтинге, но статистика — вещь упрямая. Праворукий голкипер челябинцев на данный момент лучший вратарь КХЛ по проценту отражённых бросков с показателем 95,3%. По среднему количеству пропущенных шайб за игру Павел на втором месте с потрясающим результатом 1,45. Кроме того, за отведённые ему 29 матчей, Францоуз уходил без пропущенных шайб целых пять раз. Глядя на эти цифры, становится понятно, благодаря кому «Трактор» занимает место в четвёрке сильнейших команд Востока. Нет сомнений, что и в плей-офф команда Гатиятулина будет придерживаться осторожной, больше оборонительной игры, а в воротах ставка будет сделана на Францоуза, ведь просто кощунственно будет держать голкипера с такой статистикой на скамейке во время решающих матчей.



Александр Ерёменко («Динамо» М)

Абсолютный лидер сезона в двух из трёх статистических номинаций для вратарей, олицетворение чемпионского духа бело-голубых, символ московского «Динамо» — это всё про Александра Ерёменко, который проводит очередной блестящий сезон. С Ерёменко в воротах динамовцы чувствуют себя намного увереннее, чем с другими голкиперами, а как может быть иначе с такой статистикой: невероятный коэффициент надёжности — 1,31 пропущенная шайба за игру, высочайший процент отражённых бросков — 94,9% и девять матчей на ноль, больше всех в лиге. При этом Ерёменко провёл в воротах бело-голубых немалое количество игр (35 матчей) и вместе с командой с честью выдержал осенний кризис, когда команда балансировала на границе зоны плей-офф. Очевидно, что Александр переживает очередную молодость, а его показатели даже выше, чем в те сезоны, когда «Динамо» доминировало в розыгрыше кубке Гагарина, а Ерёменко дважды подряд становился MVP плей-офф. Динамовцы сейчас борются за третью строчку в Западной конференции, но с таким Ерёменко им по большому счёту нет разницы, с какого места начинать новый поход за желанным трофеем.

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