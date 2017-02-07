Если бы плей-офф начался завтра, «Барыс» сыграл бы с «Трактором»

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Если бы стадия плей-офф чемпионата стартовала завтра, то соперником астанинского «Барыса» стал бы челябинский «Трактор».

Предлагаем Вашему вниманию пары первого раунда Кубка Гагарина, если бы регулярный чемпионат завершился сегодня:

Запад

1. СКА — 8. «Йокерит»

2. ЦСКА — 7. «Витязь»

3. «Локомотив» — 6. «Динамо» Минск

4. «Динамо» Москва — 5. «Торпедо».

Восток

1. «Металлург» Мг — 8. «Салават Юлаев»

2. «Авангард» — 7. «Адмирал»

3. «Ак Барс» — 6. «Куньлунь»

4. «Трактор» — 5. «Барыс».