Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28687287/
7 февраля 2017, 11:46 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Если бы плей-офф начался завтра, «Барыс» сыграл бы с «Трактором»

На данный момент командам КХЛ осталось провести в регулярном чемпионате от двух до трёх матчей.

На данный момент командам <span class=error>КХЛ</span> осталось провести в регулярном чемпионате от двух до трёх матчей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Если бы стадия плей-офф чемпионата стартовала завтра, то соперником астанинского «Барыса» стал бы челябинский «Трактор».

Предлагаем Вашему вниманию пары первого раунда Кубка Гагарина, если бы регулярный чемпионат завершился сегодня:

Запад
1. СКА — 8. «Йокерит»
2. ЦСКА — 7. «Витязь»
3. «Локомотив» — 6. «Динамо» Минск
4. «Динамо» Москва — 5. «Торпедо».

Восток
1. «Металлург» Мг — 8. «Салават Юлаев»
2. «Авангард» — 7. «Адмирал»
3. «Ак Барс» — 6. «Куньлунь»
4. «Трактор» — 5. «Барыс».

Барыс
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
06 февраля

Джейсон Куигли: «Джейкобс устроит Головкину проблемы, которых он раньше не видел»

Болельщики уверены, что Головкин побьет Канело

Потенциальный соперник Головкина рассмешил болельщиков хвастовством «бесполезным» поясом