Если бы плей-офф начался завтра, «Барыс» сыграл бы с «Трактором»
На данный момент командам КХЛ осталось провести в регулярном чемпионате от двух до трёх матчей.
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Если бы стадия
Предлагаем Вашему вниманию пары первого раунда Кубка Гагарина, если бы регулярный чемпионат завершился сегодня:
Запад
1. СКА — 8. «Йокерит»
2. ЦСКА — 7. «Витязь»
3. «Локомотив» — 6. «Динамо» Минск
4. «Динамо» Москва — 5. «Торпедо».
Восток
1. «Металлург» Мг — 8. «Салават Юлаев»
2. «Авангард» — 7. «Адмирал»
3. «Ак Барс» — 6. «Куньлунь»
4. «Трактор» — 5. «Барыс».
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