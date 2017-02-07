Защитник ХК «Адмирал» пропустит мачт с «Локомотивом»

В матче «Авангард» — «Адмирал» на защитника хозяев Виталия Меньшикова (№ 12) и защитника гостей Самвела Мнацяна (№ 13) были наложены большие штрафы (5 мин.) за драку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

Поскольку подобное нарушение является для Меньшикова третьим, а для Мнацяна — вторым в нынешнем сезоне, на них согласно п. 4.4.1. ст. 26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Таким образом, Мнацян пропустит ближайший поединок команды в Ярославле против «Локомотива» 13 февраля.