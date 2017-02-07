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— Три очка разделяют СКА и ЦСКА в борьбе за лидерство в регулярном чемпионате. Им предстоят матчи с тремя одинаковыми соперниками — «Сочи», «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Какая команда, на ваш взгляд, предпочтительнее выглядит в этой гонке?

— Любая! Ведь команды себе такой цели не ставят — для них главное плей-офф. О «регулярке» же сложно говорить. Преимущество поля это чемпионство даст, но разве так важно то, где будет команда играть. Если клуб классно играет, ему не важно — своя арена или чужая. На мой взгляд, особого значения чемпионство в «регулярке» не имеет.

— А как сделать, чтобы победа на этом этапе была важна? Ведь неслучайно в последнее время ветераны стали говорить о несправедливости регламента проведения Континентальной хоккейной лиги: регулярный чемпионат, на который затрачивается столько сил, дает только право участвовать в плей-офф и биться за главный трофей — Кубок Гагарина.

— Это правильный вопрос. Мы все скопировали с Соединенных Штатов, буквально срисовали с НХЛ и ушли со своего пути, хотя он, по моему мнению, был правильным.

— Значит, стоит изменить регламент, чтобы за победу в «регулярке» давали звание чемпиона России, а плей-офф уже становилось отдельным турниром?

— Да, я бы сделал регулярный чемпионат и Кубок Гагарина отдельными турнирами. Можно сказать, как в футболе — есть чемпионат и есть Кубок. А победители в этих соревнованиях встретились бы друг с другом и выявили бы сильнейшего — есть Межконтинентальный трофей, а у нас это был бы, например, Суперкубок по хоккею.

— Если говорить о плей-офф: можно ли считать СКА и ЦСКА явными фаворитами?

— Рассуждать, кто сильнее — Запад или Восток, СКА или ЦСКА — в данный момент просто бессмысленно. Все решают игры между собой. Конечно, если судить по «регулярке», то посмотрите на Западную конференцию — там у них просто нет соперников.

— Ну кто-то же может навязать борьбу москвичам и петербуржцам? 3 февраля, например, магнитогорский «Металлург» одолел питерскую команду в драматичном поединке.

— Да, у Магнитогорска мастеровитая команда… Вот «Магнитка» и поспорит за трофей с ЦСКА и СКА.

— На прошедшей неделе Сергей Мозякин, оформив по дублю в поединках с ЦСКА, московским «Динамо» и «Северсталью» и забив три шайбы в ворота СКА, переписал рекорд Континентальной хоккейной лиги. Форвард набрал 81 (44+37) очко в регулярном чемпионате. Что значит подобное достижение для хоккеиста?

— Это говорит о том, что Сергей был и остается единственным мастером, на которого можно посмотреть в Континентальной Хоккейной Лиге. Есть и другие хорошие хоккеисты, но Мозякин — это именно лидер нашей Лиги. И это даже несмотря на то, что ему 35 лет.

— Получается, Сергей Мозякин — это лицо турнира?

— Безусловно. И рядом с ним близко никого нет.

— Министр спорта России Павел Колобков заявил, что лимит на легионеров в КХЛ не претерпит изменений в ближайшее время. Правильное ли это решение?

— Не совсем. Лига сильно раздута от количества команд, а хороших игроков, объективно говоря, не хватает.

Все руководители клубов согласятся, что не смогут команды обойтись без иностранцев. У нас клубов много, а игроков не хватает. Где на три десятка команд игроков найти?

Лимит нам и вовсе не нужен — в России достаточно своих ребят, которые могли бы составить конкуренцию иностранцам. Другой вопрос, если убрать зарубежных хоккеистов, то у нас вообще никого не останется. Уровень игроков слабый.

Мы равняемся на НХЛ. Но и у них с хоккеистами дефицит. На команды после первой топ-20 клубо смотреть жалко. Дальше уровень просто-напросто другой — одни аутсайдеры. В Америку все рвутся, но даже у них эта проблема есть.

Повторюсь, КХЛ очень раздута. А молодежь уезжает — некому играть.

— Может, тогда имеет смысл задуматься о сокращении количества участников КХЛ? Ведь в домашнем матче с «Витязем» на лед у «Медвежчака» вышло всего 13 полевых игроков. И среди них всего было всего три защитника. Проблемы возникают и у «Слована».

— Конечно, имеет! Есть информация, что такие клубы бизнесмены содержат. Эти команды — «Медвежчак», «Слован» — решают свои локальные задачи, и Континентальную Хоккейную Лигу, ее уровень и зрелищность они, однозначно, не повышают. Конкуренции никакой. Смысл их держать?