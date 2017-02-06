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6 февраля 2017, 23:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2. Увеличить
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В составе «Сочи» отличились Павел Падакин (11-я минута), Андре Петерссон (25), Эрик О’Делл (28) и Илья Крикунов (60). У проигравших отличились Каспарас Даугавиньш (17) и Дмитрий Семин (30).

«Сочи» набрал 88 очков после 57 матчей и занимает девятую строчку в таблице Западной конференции. «Торпедо» идет пятым с 102 очками в 57 матчах.

Следующий матч «Сочи» проведет 14 февраля на выезде против московского ЦСКА, «Торпедо» в тот же день также в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

6.02.2017 19:30 Зрители 7329 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Сочи 4:2 Торпедо НН
(1:1, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев Петерис Скудра
Вратари
Константин Барулин Илья Проскуряков 27:52 (М. Бирюков 27:52-59:03, М. Бирюков 59:31)
1-й период
10:51 Павел Падакин (Б. Максвелл, А. Петерссон)
Алексей Потапов 13:36
Каспарс Даугавиньш (Д. Семин) 16:42
Александр Фролов 18:40
2-й период
24:09 Андре Петерссон (О. Фантенберг)
25:26 Юрий Александров
Денис Баранцев 26:27
27:52 Эрик О`Делл (А. Костицын, И. Крикунов)
29:23 Иван Воробьев
Дмитрий Семин (Б. Батлер, А. Аляев) 29:51
Станислав Егоршев 35:48
3-й период
Брэндон Макмиллан 43:44
46:02 Артем Томилин
48:40 Павел Падакин
51:06 Эрик О`Делл
Каспарс Даугавиньш 51:18
59:31 п.в. Илья Крикунов
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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