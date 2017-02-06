«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе «Сочи» отличились Павел Падакин (11-я минута), Андре Петерссон (25), Эрик О’Делл (28) и Илья Крикунов (60). У проигравших отличились Каспарас Даугавиньш (17) и Дмитрий Семин (30).
«Сочи» набрал 88 очков после 57 матчей и занимает девятую строчку в таблице Западной конференции. «Торпедо» идет пятым с 102 очками в 57 матчах.
Следующий матч «Сочи» проведет 14 февраля на выезде против московского ЦСКА, «Торпедо» в тот же день также в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
|6.02.2017 19:30
|Зрители 7329
|Регулярный чемпионат
|Ледовый Дворец "Большой"
|Сочи
|4:2
|Торпедо НН
|(1:1, 2:1, 1:0)
Главные тренеры
|Вячеслав Буцаев
|Петерис Скудра
Вратари
|Константин Барулин
|Илья Проскуряков 27:52 (М. Бирюков 27:52-59:03, М. Бирюков 59:31)
|1-й период
|10:51
|Павел Падакин (Б. Максвелл, А. Петерссон)
|Алексей Потапов
|13:36
|Каспарс Даугавиньш (Д. Семин)
|16:42
|Александр Фролов
|18:40
|2-й период
|24:09
|Андре Петерссон (О. Фантенберг)
|25:26
|Юрий Александров
|Денис Баранцев
|26:27
|27:52
|Эрик О`Делл (А. Костицын, И. Крикунов)
|29:23
|Иван Воробьев
|Дмитрий Семин (Б. Батлер, А. Аляев)
|29:51
|Станислав Егоршев
|35:48
|3-й период
|Брэндон Макмиллан
|43:44
|46:02
|Артем Томилин
|48:40
|Павел Падакин
|51:06
|Эрик О`Делл
|Каспарс Даугавиньш
|51:18
|59:31
|п.в.
|Илья Крикунов
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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