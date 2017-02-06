«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ

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В составе «Сочи» отличились Павел Падакин (11-я минута), Андре Петерссон (25), Эрик О’Делл (28) и Илья Крикунов (60). У проигравших отличились Каспарас Даугавиньш (17) и Дмитрий Семин (30).

«Сочи» набрал 88 очков после 57 матчей и занимает девятую строчку в таблице Западной конференции. «Торпедо» идет пятым с 102 очками в 57 матчах.

Следующий матч «Сочи» проведет 14 февраля на выезде против московского ЦСКА, «Торпедо» в тот же день также в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».