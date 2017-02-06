Итоги сезона в КХЛ. «Югра» — первый кандидат на исключение
Клуб с маленькой посещаемостью, без шансов на успех и с весьма забавной селекционной политикой приносит даже больше вреда лиге, чем «Медвешчак».
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Видимо, что-то случилось...
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ЗАДАЧИ
Сразу было понятно, что даже попасть в
Но, например, Аслан Раисов, много забивающий в ВХЛ, оказался «Югре» не нужен, не проведя в ней ни одного матча. Более того, клуб стал приглашать в свои ряды хоккеистов, чьи лучшие времена уже давно позади. Вообще при такой комплектации хотелось бы задать вопросы о прозрачности контрактов. Знаете, среди противников открытия доходов хоккеистов как раз такие команды, которым явно есть, что скрывать.
ФИНАНСЫ
Бюджет клуба небольшой, задержки по зарплате случались, но довольно короткие. Иными словами, команда ни разу не была на грани забастовки. Денег клубу выделяют достаточно, чтобы начать и быстро завершить сезон, да и по новичкам это видно.
ТРЕНЕРЫ
Павел ЕЗОВСКИХ
До 12 сентября. 9 матчей, 4 победы
Сразу же после его отставки (уволили тренера после разгрома от «Сибири» — 1:7) в СМИ появились данные о его зарплате: якобы у тренера были
Андрей СОКОЛОВ
До 10 декабря. 31 матч, 11 побед
В прошлое межсезонье специалист оставил должность ассистента главного тренера «Ак Барса» и сразу же перешел в «Югру». Получил шанс стать главным и, честно говоря, если бы не свободный Андрей Разин, то так бы и доработал до конца сезона. При нем команда опустилась на 14-е место в восточной конференции, побед было мало, но обвинять во всем тренера рука не поднимается. Просто отметим, что он не воспользовался шансом, в отличие от Валерия Белова, также покинувшего «Ак Барс». Правда, и ситуации у них совершенно разные.
Андрей РАЗИН
Сразу начал с поражения от «Автомобилиста», но отметим, что перед ним ставили задачу попасть в
«ЧУДО»
На матчи «Югры» ходит чуть больше двух тысяч зрителей (а по трансляциям кажется, что и того меньше), но в клубе уверяют, что это очень здорово. В городе сформулировали для себя весьма спорную теорию о важности клуба и придерживаются ее. Смысл его в том, что в
Но
ОТКРЫТИЕ
Трудно найти открытие в клубе, где дают неспешно завершать свою карьеру ветеранам. Молодежь, которую сейчас привлекает Андрей Разин, слишком сырая. Можно назвать Кирилла Беляева, сумевшего пробиться в молодежную сборную. Но в КХЛ он играл крайне мало. То есть все три тренера ему практически не доверяли. Трудно понять, сумеет ли он дальше раскрыться на взрослом уровне.
РАЗОЧАРОВАНИЕ
В прошлом году Роман Людучин стал не нужен «Сочи», но он считал, что мог помочь клубу. 6 голов (на 31 января) в 39 встречах убеждают в правоте тренеров южного клуба.
Совершенно не впечатлили Денис Хлыстов, неожиданно получивший работу в «Ак Барсе», Сергей Гусев, Константин Панов. Да хоть всех перечисляй, кроме вратарей и Павла Варфоломеева.
ЛЕГИОНЕРЫ
Первый полноценный сезон, когда клуб отказался от использования иностранцев. В прошлом году выступал белорус Антонов. Ясно, что это не приносит никакой пользы для клуба КХЛ.
СКАНДАЛ
Скандалы в клубе были тоже
Отметим и скандал с зарплатными ведомостями Павла Езовских, который работал на трех должностях, но нигде не добился успеха.
ЦИТАТЫ
— Ведите детишек в клубы КХЛ, хлопайте баскетболисток по попкам, стройте заборы на дачах, — нынешний главный тренер команды Андрей Разин сразу дал понять, что с ним скучно не будет.
— Если честно, мне стыдно смотреть в глаза людям, — бывший тренер команды Андрей Соколов невольно сформулировал свой период работы в команде.
— Хотелось бы войти в пятерку лучших команд конференции, сделать так, чтобы выход в
ЗАБАВНАЯ ЦИФРА
0 легионеров было в матче между «Югрой» и «Металлургом» из Новокузнецка, который состоялся в ноябре. Это был первый случай в истории КХЛ.
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