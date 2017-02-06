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ЗАДАЧИ

Сразу было понятно, что даже попасть в плей-офф будет попросту невозможно. Клуб в очередной раз отказался от легионеров, но это еще можно было бы понять, если бы в Ханты-Мансийске собирались лучшие представители ВХЛ и МХЛ, которые по каким-то причинам не могут играть в более солидных коллективах.

Но, например, Аслан Раисов, много забивающий в ВХЛ, оказался «Югре» не нужен, не проведя в ней ни одного матча. Более того, клуб стал приглашать в свои ряды хоккеистов, чьи лучшие времена уже давно позади. Вообще при такой комплектации хотелось бы задать вопросы о прозрачности контрактов. Знаете, среди противников открытия доходов хоккеистов как раз такие команды, которым явно есть, что скрывать.

ФИНАНСЫ

Бюджет клуба небольшой, задержки по зарплате случались, но довольно короткие. Иными словами, команда ни разу не была на грани забастовки. Денег клубу выделяют достаточно, чтобы начать и быстро завершить сезон, да и по новичкам это видно.

ТРЕНЕРЫ

Павел ЕЗОВСКИХ

До 12 сентября. 9 матчей, 4 победы

Сразу же после его отставки (уволили тренера после разгрома от «Сибири» — 1:7) в СМИ появились данные о его зарплате: якобы у тренера были какие-то странные доходы аж на трех должностях. Это, конечно, интересно, но не столь важно. Езовских просто не для КХЛ. Мрачный специалист с советской методикой, такой хорош в молодежных командах, где грозный взгляд может восприниматься, как солидность. На более высоком уровне у него не было никаких рычагов, так как тут еще и не таких видели. Впрочем, иногда «Югра» играла неплохо, но это происходило редко и никакого положительного результата не принесло.

Андрей СОКОЛОВ

До 10 декабря. 31 матч, 11 побед

В прошлое межсезонье специалист оставил должность ассистента главного тренера «Ак Барса» и сразу же перешел в «Югру». Получил шанс стать главным и, честно говоря, если бы не свободный Андрей Разин, то так бы и доработал до конца сезона. При нем команда опустилась на 14-е место в восточной конференции, побед было мало, но обвинять во всем тренера рука не поднимается. Просто отметим, что он не воспользовался шансом, в отличие от Валерия Белова, также покинувшего «Ак Барс». Правда, и ситуации у них совершенно разные.

Андрей РАЗИН

Сразу начал с поражения от «Автомобилиста», но отметим, что перед ним ставили задачу попасть в плей-офф, а он с ней не справился. Тут бы, конечно, к руководству вопросы. Пока неизвестно продолжит ли он работу в клубе. Да и нужен ли вообще такой клуб?

«ЧУДО»

На матчи «Югры» ходит чуть больше двух тысяч зрителей (а по трансляциям кажется, что и того меньше), но в клубе уверяют, что это очень здорово. В городе сформулировали для себя весьма спорную теорию о важности клуба и придерживаются ее. Смысл его в том, что в Ханты-Мансийске всего 100 тысяч жителей и есть «свое ядро» болельщиков.

Но как-то забывают факт, что совсем недавно собирались полные трибуны, а в клубе делали все, чтобы на матчи приезжали жители близлежащих городов. Плохие трансляции из Ханты-Мансийска, слабый интерес к клубу, непонятная философия. Кажется, что в ВХЛ «Югре» будет лучше. Некое «ядро болельщиков» и разницы не заметит. Да и дешевле в ВХЛ.

ОТКРЫТИЕ

Трудно найти открытие в клубе, где дают неспешно завершать свою карьеру ветеранам. Молодежь, которую сейчас привлекает Андрей Разин, слишком сырая. Можно назвать Кирилла Беляева, сумевшего пробиться в молодежную сборную. Но в КХЛ он играл крайне мало. То есть все три тренера ему практически не доверяли. Трудно понять, сумеет ли он дальше раскрыться на взрослом уровне.

РАЗОЧАРОВАНИЕ

В прошлом году Роман Людучин стал не нужен «Сочи», но он считал, что мог помочь клубу. 6 голов (на 31 января) в 39 встречах убеждают в правоте тренеров южного клуба.

Совершенно не впечатлили Денис Хлыстов, неожиданно получивший работу в «Ак Барсе», Сергей Гусев, Константин Панов. Да хоть всех перечисляй, кроме вратарей и Павла Варфоломеева.

ЛЕГИОНЕРЫ

Первый полноценный сезон, когда клуб отказался от использования иностранцев. В прошлом году выступал белорус Антонов. Ясно, что это не приносит никакой пользы для клуба КХЛ.

СКАНДАЛ

Скандалы в клубе были тоже какими-то декоративными. Например, в один прекрасный день Евгению Лапенкову сообщили, что в его услугах не нуждаются. По странному совпадению ему оставалось набрать только один балл, чтобы получить хорошие бонусы. После небольшого разбирательства Евгения вернули в состав, и он сейчас лучший бомбардир команды.

Отметим и скандал с зарплатными ведомостями Павла Езовских, который работал на трех должностях, но нигде не добился успеха.

ЦИТАТЫ

— Ведите детишек в клубы КХЛ, хлопайте баскетболисток по попкам, стройте заборы на дачах, — нынешний главный тренер команды Андрей Разин сразу дал понять, что с ним скучно не будет.

— Если честно, мне стыдно смотреть в глаза людям, — бывший тренер команды Андрей Соколов невольно сформулировал свой период работы в команде.

— Хотелось бы войти в пятерку лучших команд конференции, сделать так, чтобы выход в плей-офф не воспринимался, как сюрприз, — Павел Езовских еще в начале августа начал рассказывать фантастические вещи.

ЗАБАВНАЯ ЦИФРА

0 легионеров было в матче между «Югрой» и «Металлургом» из Новокузнецка, который состоялся в ноябре. Это был первый случай в истории КХЛ.