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6 февраля 2017, 15:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Йокерита» Йоэнсуу дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Йокерита» Ессе Йоэнсуу пропустит следующий матч своей команды.

На 33-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:1), состоявшегося 5 февраля, на Йоэнсуу был наложен штраф 2+10 за атаку в область головы и шеи. Поскольку дисциплинарный штраф (10 мин.) стал для игрока третьим в нынешнем чемпионате, на него согласно п. 4.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ наложены обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Йокерит
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