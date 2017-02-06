Совет директоров КХЛ обсудит будущее «Медвешчака» в лиге с другими клубами
МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обсудит ситуацию с будущим хорватского клуба «Медвешчак» в лиге на своем заседании вместе с другими клубами в конце сезона. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров, первый президент КХЛ Александр Медведев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее «Медвешчак» сообщил, что в конце
«Будущее “Медвешчака” будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернется большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки, — сказал Медведев. — У клубов должны быть гарантии, подкрепленные документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим».
Клуб из Загреба потерял все шансы на выход в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter