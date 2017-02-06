Совет директоров КХЛ обсудит будущее «Медвешчака» в лиге с другими клубами

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Ранее «Медвешчак» сообщил, что в конце февраля-начале марта примет решение об участии в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. Параллельно клуб рассматривает вариант выступления вместо КХЛ в австрийской хоккейной лиге.

«Будущее “Медвешчака” будет обсуждаться на совете директоров КХЛ вместе со всеми другими клубами. Мы не будем снижать стандарты лиги, иначе это обернется большими проблемами. Поэтому на совете директоров будут тщательно рассматриваться заявки, — сказал Медведев. — У клубов должны быть гарантии, подкрепленные документами о финансовых возможностях, спонсорах и прочим».