ХК «Сочи» вернул нападающего Томилина из ВХЛ
ХК «Сочи» вызвал форварда Артёма Томилина из
санкт-петербургского «Динамо» — клуба — партнёра команды из Сочи в Высшей хоккейной лиге.
Всего на протяжении сезона Артём Томилин провёл 6 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «0», 60% выигранных вбрасываний и среднем игровом времени 20 минут и 57 секунд.
Соответственно, после возвращения форварда в команду КХЛ из Сочи единственным представителем черноморцев в «Динамо» остаётся вратарь Олег Назаров.
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