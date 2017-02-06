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6 февраля 2017, 11:34 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» возобновит тренировки 7 февраля

«Спартак» рассказал о планах на паузу в чемпионате.

После окончания матча с ХК «Сочи» (1:3) хоккеисты получили два выходных дня. 6 февраля команда пройдёт медосмотр, а с 7 февраля возобновит подготовку к оставшимся матчам регулярного чемпионата. Красно-белым предстоит сыграть со СКА, «Северсталью» и ЦСКА.

В расположение сборных отправились два игрока — Лукаш Радил сыграет на Шведских хоккейных играх в составе команды Чехии, Вячеслав Лещенко — в Кубке Словакии в составе олимпийской сборной России.

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