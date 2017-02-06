МАТЧ

Рижане находятся не в том состоянии, чтобы считаться сложным соперником, и спокойно доигрывают сезон. Однако любая недооценка может обойтись дорого даже фавориту. Быть может, именно по этой причине «Барыс» сыграл максимально рационально, оберегая свое преимущество как невиданное сокровище. Матч изобиловал жесткой, но в пределах правил, игрой, и зрелищными силовыми приемами. Единственный гол в исполнении Даллмэна стал следствием броска от синей линии — вратарь Калныньш полет шайбы отследить не сумел. Потом уже забил Боченски, но после видеопросмотра выяснилось, что сделал он это рукой. Гости стали напрягать голкипера Карлссона, сыгравшего в седьмой раз в сезоне на ноль, всерьез только во второй половине матча. Пару раз им не повезло в завершающей стадии. Но в целом хозяева контролировали ход встречи и победили по делу.

ШАНСЫ

Одержать одну победу и стопроцентно гарантировать себе место в плей-офф — задача выполнимая. Особенно если принимать во внимание, что одним из соперников «Барыса» будет главный аутсайдер сезона, немотивированная «Кузня». Можно даже не проиграть «Сибири» в основное время в следующем матче. Этого будет достаточно.

ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ: Сибирь (д), Металлург Нк (д), Авангард (д).

ЮГРА — ДИНАМО Мн — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лапенков — 14, 0:14 — 1:0. Даллмэн — 9 (бол., Эллисон, Граньяни), 34:50 — 1:1. Коробов — 2 (Мицкевич), 42:56 — 1:2. Даллмэн — 9 (бол., Шулаков), 52:12 — 2:2. Победный буллит: Матерухин. Вратари: Фокин — Скривенс. Штраф: 10 — 20. Броски: 24 (9+3+9+3) — 27 (10+11+5+1). Судьи: Гофман, Оскирко. 5 февраля. Ханты-Мансийск. «Арена Югра». 3300 зрителей.

МАТЧ

Только недалекий человек может обозвать нынешнюю «Югру» поставщиком очков. С приходом на пост главного тренера Андрея Разина забирать победы в матчах с ханты-мансийцами приходится с потом и кровью. Дважды за последнюю неделю от «Югры» в заключительные минуты встреч унес ноги «Йокерит», ведущий отчаянную борьбу за место в восьмерке на «Западе». Минскому «Динамо» тоже пришлось приложить максимум усилий, но в основное время гости преимущество не удержали.

Самый забавный эпизод случился уже в серии послематчевых буллитов. Вратарь «Югры» Фокин сбил нападающего соперника Матерухина, и судьи приняли решение, чтобы форвард повторил попытку. Она оказалась успешной, обеспечив тем самым минчанам попадание в кубковую восьмерку.

АВТОМОБИЛИСТ — ЙОКЕРИТ — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Талая — 4 (Ялванти, Анттила), 3:16 — 0:1. Кивисте — 2 (Коукал), 24:01 — 1:1. Лаюнен — 10 (Ниеми), 38:31 — 1:2. Даллмэн — 9 (бол., Ниеми), 51:14 — 1:3. Вратари: Сохатский — Запольски. Штраф: 14 — 18. Броски: 22 (3+6+13) — 26 (9+12+5). Судьи: Гашилов, Наумов. 5 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5200 зрителей.

МАТЧ

Первый период хозяевам совершено не удался. Они быстро пропустили, трижды удалялись на ровном месте и всего три раза потревожили бросками вратаря «Йокерита» Заполски. «Это или от большого желания, или от большой глупости, причем удаляемся в чужой зоне, — не скрывал разочарования после матча главный тренер екатеринбуржцев Владимир Крикунов. — Зачем? В той зоне соперник должен удаляться».

Финны, поставившие себя на грань вылета из восьмерки, в нужный момент мобилизовались и принялись побеждать. В Екатеринбурге они предстали более классной командой, чем хозяева, показав ровно то, что от них и требовала сложившаяся ситуация. Лучшим в составе «Автомобилиста» можно, наверное, признать вратаря Сохатского. Это нагляднее всего говорит о том, чем занималась в этом матче команда из Екатеринбурга.

ШАНСЫ. Екатеринбуржцы уже отдали слишком много «своих» очков, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф. Их не спасет даже стопроцентный результат в оставшихся играх. Должны синхронно проигрывать как минимум еще три прямых конкурента. В лучшем случае «Автомобилист» может напоследок утащить за собой «Сибирь», тем самым оказав помощь «Салавату» и «Адмиралу».

«Йокерит» может немного перевести дух после удачного выезда. ХК «Сочи» отстает на шесть очков при двух встречах в запасе, но имеет убийственный календарь: домашнюю игру с «Торпедо», два матча на выезде с лучшими командами регулярного чемпионат ЦСКА и СКА, и напоследок поединок в Череповце с «Северсталью». Одной победы в двух играх команде из Хельсинки, скорее всего, будет достаточно для участия в Кубке Гагарина.

ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ

Автомобилист: Сибирь (д), Авангард (д), Металлург Нк (д)

Йокерит: Нефтехимик (д), Ак Барс (д).

МЕДВЕШЧАК — ВИТЯЗЬ — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Аалтонен — 17 (Копейкин, Кемпе), 5:35 — 0:1. Выглазов — 9 (Романов), 16:37 — 0:2. Жиру — 15 (Миличич, Махбод), 29:53 — 1:2. Даллмэн — 9 (бол., Махбод, Жиру), 33:10 — 2:2. Даллмэн — 9 (бол., Никулин), 39:44 — 2:3. Аркалов — 2 (Катич), 42:14 — 3:3. Макеев — 21 (Аалтонен), 46:22 — 3:4. Выглазов — 10 (Швец-Роговой), 49:46 — 3:5. Вратари: Гарнетт (59:24) — Сапрыкин. Штраф: 14 — 18. Броски: 41 (12+18+11) — 53 (12+25+16). Судьи: Беляев, Оленин. 5 февраля. Загреб. Dom Sportova. 5200 зрителей.

МАТЧ

«Медвешчак», в концовке чемпионата превративший клуб в базарную лавку и распродавший всех, кого удалось, на матч с «Витязем» выставил всего 13 полевых игроков, включая только трех номинальных защитников. Гости, бьющиеся за плей-офф, в такой ситуации отдавать три очка не имели права. Игра для них складывалась не просто, если судить по развитию счета. Но в действительности команда из Подольска делала на льду все, что ей заблагорассудится. Во втором периоде «Витязь» не использовал большинство, имея преимущество в двух игроков на протяжении двух с половиной минут. За что и был наказан — счет из 0:2 в его пользу вскоре стал 2:2. Игры с огнем могли закончиться плохо. Хотя победа подмосковной команды не вызывала сомнений даже в тот момент, когда российский легионер «Медвешчака» Аркалов сделал счет 3:3 в начале третьего периода. «Витязь» нанес рекордные для себя в сезоне 53 броска, одержал восьмую победу подряд, и увеличил отрыв от идущего девятым ХК «Сочи» до семи очков.

ШАНСЫ

Для того, чтобы гарантировать себе место в восьмерке, «Витязь» должен набрать еще четыре очка. Это вполне реально, даже несмотря на то, что предстоящие оппоненты набрали ход, а «Куньлунь» с «Адмиралом» борются за место в плей-офф на Востоке. К тому же у ближайшего преследователя ХК «Сочи» календарь еще сложнее, и южане права на ошибку в играх с ЦСКА и СКА не имеют.

ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ: Динамо Мн (г), Куньлунь (д), Амур (д), Адмирал (д).