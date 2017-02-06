Минчане попали в восьмерку, «Витязь» — в шаге от нее
Воскресные матчи немного проясняли ситуацию в борьбе за выход в
плей-офф в обеих конференциях.
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МАТЧ
Рижане находятся не в том состоянии, чтобы считаться сложным соперником, и спокойно доигрывают сезон. Однако любая недооценка может обойтись дорого даже фавориту. Быть может, именно по этой причине «Барыс» сыграл максимально рационально, оберегая свое преимущество как невиданное сокровище. Матч изобиловал жесткой, но в пределах правил, игрой, и зрелищными силовыми приемами. Единственный гол в исполнении Даллмэна стал следствием броска от синей линии — вратарь Калныньш полет шайбы отследить не сумел. Потом уже забил Боченски, но после видеопросмотра выяснилось, что сделал он это рукой. Гости стали напрягать голкипера Карлссона, сыгравшего в седьмой раз в сезоне на ноль, всерьез только во второй половине матча. Пару раз им не повезло в завершающей стадии. Но в целом хозяева контролировали ход встречи и победили по делу.
ШАНСЫ
Одержать одну победу и стопроцентно гарантировать себе место в
ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ: Сибирь (д), Металлург Нк (д), Авангард (д).
ЮГРА — ДИНАМО Мн — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лапенков — 14, 0:14 — 1:0. Даллмэн — 9 (бол., Эллисон, Граньяни), 34:50 — 1:1. Коробов — 2 (Мицкевич), 42:56 — 1:2. Даллмэн — 9 (бол., Шулаков), 52:12 — 2:2. Победный буллит: Матерухин. Вратари: Фокин — Скривенс. Штраф: 10 — 20. Броски: 24 (9+3+9+3) — 27 (10+11+5+1). Судьи: Гофман, Оскирко. 5 февраля.
МАТЧ
Только недалекий человек может обозвать нынешнюю «Югру» поставщиком очков. С приходом на пост главного тренера Андрея Разина забирать победы в матчах с
Самый забавный эпизод случился уже в серии послематчевых буллитов. Вратарь «Югры» Фокин сбил нападающего соперника Матерухина, и судьи приняли решение, чтобы форвард повторил попытку. Она оказалась успешной, обеспечив тем самым минчанам попадание в кубковую восьмерку.
АВТОМОБИЛИСТ — ЙОКЕРИТ — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Талая — 4 (Ялванти, Анттила), 3:16 — 0:1. Кивисте — 2 (Коукал), 24:01 — 1:1. Лаюнен — 10 (Ниеми), 38:31 — 1:2. Даллмэн — 9 (бол., Ниеми), 51:14 — 1:3. Вратари: Сохатский — Запольски. Штраф: 14 — 18. Броски: 22 (3+6+13) — 26 (9+12+5). Судьи: Гашилов, Наумов. 5 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5200 зрителей.
МАТЧ
Первый период хозяевам совершено не удался. Они быстро пропустили, трижды удалялись на ровном месте и всего три раза потревожили бросками вратаря «Йокерита» Заполски. «Это или от большого желания, или от большой глупости, причем удаляемся в чужой зоне, — не скрывал разочарования после матча главный тренер екатеринбуржцев Владимир Крикунов. — Зачем? В той зоне соперник должен удаляться».
Финны, поставившие себя на грань вылета из восьмерки, в нужный момент мобилизовались и принялись побеждать. В Екатеринбурге они предстали более классной командой, чем хозяева, показав ровно то, что от них и требовала сложившаяся ситуация. Лучшим в составе «Автомобилиста» можно, наверное, признать вратаря Сохатского. Это нагляднее всего говорит о том, чем занималась в этом матче команда из Екатеринбурга.
ШАНСЫ. Екатеринбуржцы уже отдали слишком много «своих» очков, чтобы рассчитывать на выход в
«Йокерит» может немного перевести дух после удачного выезда. ХК «Сочи» отстает на шесть очков при двух встречах в запасе, но имеет убийственный календарь: домашнюю игру с «Торпедо», два матча на выезде с лучшими командами регулярного чемпионат ЦСКА и СКА, и напоследок поединок в Череповце с «Северсталью». Одной победы в двух играх команде из Хельсинки, скорее всего, будет достаточно для участия в Кубке Гагарина.
ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ
Автомобилист: Сибирь (д), Авангард (д), Металлург Нк (д)
Йокерит: Нефтехимик (д), Ак Барс (д).
МЕДВЕШЧАК — ВИТЯЗЬ — 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Голы: Аалтонен — 17 (Копейкин, Кемпе), 5:35 — 0:1. Выглазов — 9 (Романов), 16:37 — 0:2. Жиру — 15 (Миличич, Махбод), 29:53 — 1:2. Даллмэн — 9 (бол., Махбод, Жиру), 33:10 — 2:2. Даллмэн — 9 (бол., Никулин), 39:44 — 2:3. Аркалов — 2 (Катич), 42:14 — 3:3. Макеев — 21 (Аалтонен), 46:22 — 3:4. Выглазов — 10 (Швец-Роговой), 49:46 — 3:5. Вратари: Гарнетт (59:24) — Сапрыкин. Штраф: 14 — 18. Броски: 41 (12+18+11) — 53 (12+25+16). Судьи: Беляев, Оленин. 5 февраля. Загреб. Dom Sportova. 5200 зрителей.
МАТЧ
«Медвешчак», в концовке чемпионата превративший клуб в базарную лавку и распродавший всех, кого удалось, на матч с «Витязем» выставил всего 13 полевых игроков, включая только трех номинальных защитников. Гости, бьющиеся за
ШАНСЫ
Для того, чтобы гарантировать себе место в восьмерке, «Витязь» должен набрать еще четыре очка. Это вполне реально, даже несмотря на то, что предстоящие оппоненты набрали ход, а «Куньлунь» с «Адмиралом» борются за место в
ОСТАВШИЕСЯ СОПЕРНИКИ: Динамо Мн (г), Куньлунь (д), Амур (д), Адмирал (д).
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