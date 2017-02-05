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5 февраля 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Витязь» продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей, обыграв «Медвешчак»

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подольский «Витязь» одержал победу над загребским «Медвешчаком» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей по дублю сделали Никита Выглазов (17-я и 50-я минуты) и Алексей Макеев (40, 47), также шайба на счету Миро Аалтонена (6). У проигравших отличились Александр Жиру (30), Майк Глумац (34) и Илья Аркалов (43).

«Витязь» одержал восьмую победу подряд, «Медвешчак» потерпел шестое поражение кряду.

В заявку «Медвешчака» на этот матч вошли всего 13 хоккеистов, из которых трое были защитниками.

В турнирной таблице Западной конференции «Витязь» занимает седьмое место, набрав в 56 матчах 92 очка. «Медвешчак» с 68 очками после 48 игр идет 11-м.

В следующем матче «Витязь» 7 февраля на выезде сыграет с минским «Динамо», «Медвешчак» 14 февраля примет братиславский «Слован».

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«Медвешчак» заявил трех защитников и десять форвардов на матч КХЛ с «Витязем»

Тренерский штаб загребского «Медвешчака» включил в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» всего 13 полевых игроков и двух вратарей, сообщается на официальном сайте лиги.
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