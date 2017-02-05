Крэйг Вудкрофт: Удачная игра «Югры» поумерила аппетиты «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Югры» (3:2 Б) отметил, что его команда не ожидала такой хорошей игры от соперника.
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Видимо, что-то случилось...
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Победа позволила белорусскому клубу выйти в
— У нас получился тяжелый старт матча, — приводит
Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периоде. Игра была действительно тяжелой. «Югра» — серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам — это итог сегодняшнего дня.
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