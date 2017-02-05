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5 февраля 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: Удачная игра «Югры» поумерила аппетиты «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Югры» (3:2 Б) отметил, что его команда не ожидала такой хорошей игры от соперника.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт после матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против <span class=error>Югры</span> (3:2 Б) отметил что его команда не ожидала такой хорошей игры от соперника. Увеличить
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Победа позволила белорусскому клубу выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

— У нас получился тяжелый старт матча, — приводит пресс-служба «Динамо» слова Вудкрофта. — Мы хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого страта до финальной сирены. «Югра» была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот. Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты.

Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периоде. Игра была действительно тяжелой. «Югра» — серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам — это итог сегодняшнего дня.

Динамо Мн
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