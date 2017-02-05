Крэйг Вудкрофт: Удачная игра «Югры» поумерила аппетиты «Динамо»

Победа позволила белорусскому клубу выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

— У нас получился тяжелый старт матча, — приводит пресс-служба «Динамо» слова Вудкрофта. — Мы хотели выйти на лед и владеть инициативой от самого страта до финальной сирены. «Югра» была хорошо настроена на эту игру. У них здорово получалась игра на вбрасываниях, и за счет этого они смогли создавать опасные моменты у наших ворот. Удачная игра соперника поумерила наши аппетиты.

Мы сделали несколько изменений в первом перерыве, вышли на второй период и стали играть на совсем другой скорости. Владение шайбой было за нами, мы создавали хорошие моменты на протяжении второго и третьего периодов. Мне понравилось, как мы действовали во втором и третьем периоде. Игра была действительно тяжелой. «Югра» — серьезный соперник, который здорово умеет бороться до конца. Мы смогли победить по буллитам — это итог сегодняшнего дня.