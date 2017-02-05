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5 февраля 2017, 19:52 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Медвешчак» заявил трех защитников и десять форвардов на матч КХЛ с «Витязем»

Тренерский штаб загребского «Медвешчака» включил в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» всего 13 полевых игроков и двух вратарей, сообщается на официальном сайте лиги.

«Медвешчак» в последние месяцы покинула группа хоккеистов, в результате чего в заявке клуба на сезон, согласно сайту КХЛ, осталось 20 игроков, включая трех вратарей и травмированного Янна Совэ.

На матч с «Витязем», который проходит в эти минуты в Загребе, исполняющий обязанности главного тренера хозяев Коннор Кэмерон заявил голкиперов Майкла Гарнетта и Сергея Гайдученко, защитников Марка Катича, Дерека Смита и Яна Смолеца, а также форвардов Матия Миличича, Самсона Махбода, Натана Перковича, Кирилла Воронина, Александра Жиру, Лукаса Лессио, Ивана Янковича, Майка Глумака, Илью Аркалова и Томислава Заношки.

«Медвешчак» за три матча до конца регулярного чемпионата КХЛ занимает 11-е место в Западной конференции с 68 очками и уже лишился шансов на попадание в плей-офф.

Медвешчак
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