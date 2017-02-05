«Йокерит» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ, одержав третью победу подряд

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В составе победителей шайбы забросили Роопе Талая (4-я минута), Вилле Лаюнен (39) и Сакари Салминен (52). У проигравших отличился Томми Кивисте (25).

В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает седьмое место, набрав в 58 матчах 91 очко. «Автомобилист» на Востоке с 74 баллом идет на 11-й позиции.

«Йокерит» в следующем матче 14 февраля примет нижнекамский «Нефтехимик», «Автомобилист» в тот же день также дома сыграет с новокузнецким «Металлургом».