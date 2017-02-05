«Йокерит» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ, одержав третью победу подряд
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В составе победителей шайбы забросили Роопе Талая (4-я минута), Вилле Лаюнен (39) и Сакари Салминен (52). У проигравших отличился Томми Кивисте (25).
В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» занимает седьмое место, набрав в 58 матчах 91 очко. «Автомобилист» на Востоке с 74 баллом идет на 11-й позиции.
«Йокерит» в следующем матче 14 февраля примет нижнекамский «Нефтехимик», «Автомобилист» в тот же день также дома сыграет с новокузнецким «Металлургом».
В других матчах игрового дня минское «Динамо» на выезде по буллитам победило
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter