Капризов, Кареев, Окулов и ещё 8 открытий сезона в КХЛ

Кирилл Капризов («Салават Юлаев»)

О Кирилле хоккейная общественность узнала ещё в прошлом сезоне, когда он в ещё совсем юном возрасте стал лидером «Кузни». Глупо было ожидать, что летом его не забрал бы никто из больших клубов, да и самому «Металлургу» этот переход был необходим с экономической точки зрения. И в новом клубе Капризов сразу стал одним из лидеров, наряду с Умарком и Хартикайненом, а его игра на МЧМ-2017, где он стал лучшим бомбардиром, заставила говорить о нём как о самом талантливом игроке своего поколения.

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Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»)

Ещё один воспитанник новокузнецкой школы хоккея по-настоящему раскрылся в свой второй сезон в «Салавате». Из игроков обороны Захар, пожалуй, совершил самый большой прорыв в этой «регулярке». Став лучшим защитником ноября в КХЛ, с тех пор Арзамасцев по праву регулярно называется в числе ведущих оборонительных игроков чемпионата. И даже в провальной серии уфимской команды из девяти поражений подряд он, как правило, был одним из немногих среди своих коллег, кто уходил со льда с нулевым или положительным показателем полезности.



Владимир Ткачёв («Адмирал»)

В прошлом сезоне молодой форвард играл за молодёжные команды СКА, а в основном составе достаточного количества игрового времени не получал, и этим летом он перешёл в дальневосточный клуб, где практически сразу стал одним из определяющих игроков в линии нападения. В сентябре и декабре он был признан лучшим новичком месяца, и многие говорили о необходимости его вызова в национальную команду, но пока, видимо, его время ещё не пришло. Если Владимир будет продолжать прогрессировать, то его приглашение в сборную не за горами.

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Игорь Сапрыкин («Витязь»)

В конце декабря с травмой выбыл основной голкипер «Витязя» Харри Сятери, и Игорю, его дублёру, пришлось взять на себя это нелёгкое бремя. И он блестяще с ним справился. Серия из шести побед подряд во многом его заслуга, и даже главный тренер команды Валерий Белов отмечал его игру. Сапрыкин уже несколько лет играет в системе «Витязя», и всё это время в основной команде он был на вторых ролях. Думается, что его выступление в этом сезоне — отличный шаг к тому, чтобы на равных побороться с Сятери за место основного вратаря.

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Артём Зуб (СКА)

Начало чемпионата в составе «Амура» выдалось неплохим для Артёма, и по ходу его он перешёл в СКА. Как говорили тогда болельщики и эксперты, он перешёл туда «в шестое звено», намекая на то, что места в составе молодому защитнику может не достаться. Но вопреки этим прогнозам Артём довольно часто появляется на льду, проводя в среднем по 14 минут на площадке. Также он дебютировал в сборной России, сыграв за неё на финском этапе Евротура.

Константин Окулов («Сибирь»)

Закрепившийся в основном составе новосибирского клуба в прошлом чемпионате, в текущем сезоне Константин стал одним из его лидеров в нападении. Если в прошлом году открытием у «Сибири» называли пару Шалунов — Шумаков, то в этом таковым однозначно стоит признать Окулова. По сравнению с предыдущим сезоном нападающий совершил настоящий прорыв и даже сыграл за сборную на Кубке Карьяла.

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Фёдор Беляков («Сибирь»)

Перейдя по ходу прошлого чемпионата в сибирский клуб, Беляков не слишком часто попадал в стартовый состав, а вот в этом году стал одним из наиболее ключевых игроков обороны у сибиряков. Причиной тому его показатель по заблокированным броскам. Уже в декабре он выполнил свой 114-й блок в регулярном первенстве, благодаря чему установил рекорд лиги. И с тех пор не сбавляет в этом компоненте. Да и в целом Фёдор в этом году стал одним из ведущих защитников «Сибири», проводя на площадке едва ли не больше времени, чем коллеги по цеху.

Алексей Макеев («Витязь»)

Вместе со своей командой стал одним из главных открытий сезона. Алексей регулярно появляется в ведущих звеньях команды и постоянно приносит ей пользу. В «регулярке» Макеев забросил 19 шайб и сделал 15 передач — такой результативности у нападающего прежде не было. Впрочем, «Витязь» в целом хорошо идёт по сезону. Если команда выйдет в плей-офф, любопытно будет посмотреть, как там проявит себя 25-летний форвард, который до этого в кубковых матчах, как и его команда, не участвовал.

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Андрей Кареев («Нефтехимик»)

Ещё один представитель новокузнецкой школы хоккея в нашем списке. Сезон голкипер начинал в родном клубе, где был надеждой и опорой команды, отражая по 40 бросков за матч, но в конце декабря он пошёл на повышение, получив приглашение в «Нефтехимик» Назарова. Молодой голкипер без раскачки начал карьеру в новом клубе: 3 января в матче с «Салаватом» он оформил «сухарь», отразив 61 бросок. Таким образом, он побил свой рекорд по количеству сейвов — в прошлом сезоне в матче с «Йокеритом» он свёл к нулю 53 из 57 попыток соперника забросить шайбу в его ворота. Так что у нас подрастает ещё один потенциально сильный вратарь.

Павел Варфоломеев («Югра»)

Сложно заявить о себе во всеуслышание, выступая за клуб-аутсайдер Восточной конференции, но у Павла в текущем сезоне это получилось. В своей команде он пока является вторым бомбардиром после Евгения Лапенкова. К этому парню стоит присмотреться по ходу следующего сезона — если он продолжит прогрессировать, можно будет сказать, что в Ханты-Мансийске раскрывается крайне неплохой нападающий.

Артём Гареев («Автомобилист»)

Лучшему на данный момент бомбардиру уральского клуба особенно удался декабрь, когда он был назван одним из лучших игроков недели в КХЛ, а в опросе «Чемпионата» на звание MVP месяца занял третье место, причём в читательском голосовании он и вовсе стал первым. И это немудрено, ведь тогда он забивал почти в каждой игре, в которой ему доводилось поучаствовать. А скоро Артёму предстоит примерить на себя свитер сборной России — правда, пока олимпийской. Воспитанник «Салавата Юлаева» сыграет в Кубке Словакии со словацкой, швейцарской и белорусской национальными командами.

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