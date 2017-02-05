Меньшиков и Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче КХЛ
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Защитник омского «Авангарда» Виталий Меньшиков и защитник владивостокского «Адмирала» Самвел Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.
В матче, прошедшем в субботу в Омске и завершившемся победой гостей со счетом 3:1, на Меньшикова и Мнацяна были наложены большие штрафы (5 минут) за драку в середине первого периода.
Поскольку подобное нарушение является для Меньшикова третьим, а для Мнацяна вторым в нынешнем сезоне, на них согласно дисциплинарному регламенту КХЛ была наложена обязательная дисквалификация на один матч. Помимо дисквалификации оба хоккеиста выплатят штраф.
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