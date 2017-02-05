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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28667700/
5 февраля 2017, 15:01 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Меньшиков и Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче КХЛ

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Защитник омского «Авангарда» Виталий Меньшиков и защитник владивостокского «Адмирала» Самвел Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.

В матче, прошедшем в субботу в Омске и завершившемся победой гостей со счетом 3:1, на Меньшикова и Мнацяна были наложены большие штрафы (5 минут) за драку в середине первого периода.

Поскольку подобное нарушение является для Меньшикова третьим, а для Мнацяна вторым в нынешнем сезоне, на них согласно дисциплинарному регламенту КХЛ была наложена обязательная дисквалификация на один матч. Помимо дисквалификации оба хоккеиста выплатят штраф.
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