Меньшиков и Мнацян дисквалифицированы на одну игру за драку в матче КХЛ

В матче, прошедшем в субботу в Омске и завершившемся победой гостей со счетом 3:1, на Меньшикова и Мнацяна были наложены большие штрафы (5 минут) за драку в середине первого периода.

Поскольку подобное нарушение является для Меньшикова третьим, а для Мнацяна вторым в нынешнем сезоне, на них согласно дисциплинарному регламенту КХЛ была наложена обязательная дисквалификация на один матч. Помимо дисквалификации оба хоккеиста выплатят штраф.