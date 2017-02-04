Хоккеисты «Нефтехимика» дома обыграли «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» дома обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя игра в Нижнекамске завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (5-я минута), Максим Березин (11) и Павел Здунов (25). У «Лады» отличились Никита Филатов (22) и Георгий Белоусов (42).
«Лада» набрала 64 очка в 57 матчах Восточной конференции и уже не имеет шансов на попадание в
Следующий матч «Нефтехимик», одержавший четвертую победу подряд, проведет 14 февраля на выезде против финского «Йокерита». «Лада» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».
|4.02.2017 17:00
|Зрители 5700
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|3:2
|Лада
|(2:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Артис Аболс
Вратари
|Андрей Кареев
|Илья Ежов 59:25
|1-й период
|04:25
|Павел Порядин (П. Здунов)
|10:26
|Максим Березин (Н. Квартальнов)
|12:16
|Павел Порядин
|Рафаэль Ахметов
|17:03
|2-й период
|Никита Филатов (Д. Костромитин)
|21:20
|24:45
|Павел Здунов
|26:05
|Максим Березин
|31:06
|Джефф Кинрейд
|Василий Стрельцов
|33:38
|Василий Стрельцов
|33:38
|39:45
|Павел Порядин
|3-й период
|41:34
|Павел Здунов
|Георгий Белоусов (Е. Гуркин, В. Комаров)
|41:34
|Максим Рыбин
|42:24
Статистика
|10
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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