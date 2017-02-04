Хоккеисты «Нефтехимика» дома обыграли «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Субботняя игра в Нижнекамске завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (5-я минута), Максим Березин (11) и Павел Здунов (25). У «Лады» отличились Никита Филатов (22) и Георгий Белоусов (42).

«Лада» набрала 64 очка в 57 матчах Восточной конференции и уже не имеет шансов на попадание в плей-офф. «Нефтехимик» (57 игр, 77 очков) занимает десятое место на Востоке, отставая от идущего восьмым «Салавата Юлаева» на пять баллов при том, что уфимская команда провела на один матч больше.

Следующий матч «Нефтехимик», одержавший четвертую победу подряд, проведет 14 февраля на выезде против финского «Йокерита». «Лада» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».