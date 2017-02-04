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4 февраля 2017, 19:50 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Нефтехимика» дома обыграли «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» дома обыграли тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Субботняя игра в Нижнекамске завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (5-я минута), Максим Березин (11) и Павел Здунов (25). У «Лады» отличились Никита Филатов (22) и Георгий Белоусов (42).

«Лада» набрала 64 очка в 57 матчах Восточной конференции и уже не имеет шансов на попадание в плей-офф. «Нефтехимик» (57 игр, 77 очков) занимает десятое место на Востоке, отставая от идущего восьмым «Салавата Юлаева» на пять баллов при том, что уфимская команда провела на один матч больше.

Следующий матч «Нефтехимик», одержавший четвертую победу подряд, проведет 14 февраля на выезде против финского «Йокерита». «Лада» в этот же день сыграет в гостях с минским «Динамо».

4.02.2017 17:00 Зрители 5700 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 3:2 Лада
(2:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Назаров Артис Аболс
Вратари
Андрей Кареев Илья Ежов 59:25
1-й период
04:25 Павел Порядин (П. Здунов)
10:26 Максим Березин (Н. Квартальнов)
12:16 Павел Порядин
Рафаэль Ахметов 17:03
2-й период
Никита Филатов (Д. Костромитин) 21:20
24:45 Павел Здунов
26:05 Максим Березин
31:06 Джефф Кинрейд
Василий Стрельцов 33:38
Василий Стрельцов 33:38
39:45 Павел Порядин
3-й период
41:34 Павел Здунов
Георгий Белоусов (Е. Гуркин, В. Комаров) 41:34
Максим Рыбин 42:24
Статистика
10 Штрафное время 16
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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