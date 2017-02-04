«Авангард» в последнем домашнем матче проиграл «Адмиралу»

После победы над «Куньлунь Ред Стар» в предыдущем матче омский клуб разменял вторую сотню очков и, казалось, вышел из кризиса. Но игра с владивостокским клубом показала, что игровые схемы «ястребов» по-прежнему не срабатывают.

«Адмирал» с первых минут матча демонстрировал, что приехал в Омск за победой, и уже на 3 минуте повел в счете. В сложившейся ситуации «Авангарду» пришлось упорным трудом взламывать защиту дальневосточного клуба. Такая тактика приносила локальные успехи — чтобы остановить омских игроков, «Адмиралу» то и дело приходилось нарушать правила. Но игра в большинстве не шла, и шайба никак не хотела пересекать линию ворот.

Эмоции зашкаливали: Виталий Меньшиков вступился за коллегу Михаила Юнькова и устроил потасовку с Мнацяном.

Во втором тайме Михееву удалось сравнять счет, но рассчитывать на победу было тяжело. Соперник грамотно использовал свои сильные стороны в защите — в отличие от «Авангарда», который на 36 минуте пропустил вторую шайбу.

Третья шайба влетела в ворота Фурха на последних минутах. Омичи бились до последнего, но в игре коллектива зримо очерчиваются системные проблемы: слабая игра в большинстве, частые потери шайбы в средней зоне и низкая результативность. Пока у команды еще есть время подтянуться перед плей-офф.

Напомним, следующий матч команда сыграет только через десять дней против «Югры» в выездном матче.