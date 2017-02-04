Мартемьянов: Команда у «Амура» жива, и это хорошо
Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итог выездной победе над новосибирской «Сибирью» (3:1).
«Хотелось бы поздравить нашу команду с хорошей победой. Сегодня “Амуру” противостоял очень сильный, мотивированный соперник. “Сибирь” играет в хороший силовой хоккей. Сегодня мы 15 минут проигрывали, но спасибо нашему вратарю, он играет на очень хорошем уровне. Вся команда сражалась, план на игру мы по большей части выполнили. Было хорошее движение. Я сказал парням, что мы продолжаем сражаться. Команда жива, это хорошо», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
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