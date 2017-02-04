«Адмирал» победил «Авангард» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе «Авангарда» шайбу забросил Илья Михеев (29-я минута). У «Адмирала» отличились Павел Макаренко (3), Михаил Фисенко (35), Дамир Жафяров (59).
«Адмирал» вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке (102 очка).
Следующий матч «Адмирал» проведет в гостях против ярославского «Локомотива» 13 февраля. «Авангард» на выезде сыграет с
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