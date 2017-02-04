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4 февраля 2017, 17:59 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Адмирал» победил «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Владивостокский «Адмирал» обыграл омский «Авангард» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе «Авангарда» шайбу забросил Илья Михеев (29-я минута). У «Адмирала» отличились Павел Макаренко (3), Михаил Фисенко (35), Дамир Жафяров (59).

«Адмирал» вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке (102 очка).

Следующий матч «Адмирал» проведет в гостях против ярославского «Локомотива» 13 февраля. «Авангард» на выезде сыграет с ханты-мансийской «Югрой» 14 февраля.
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