«Адмирал» победил «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

В составе «Авангарда» шайбу забросил Илья Михеев (29-я минута). У «Адмирала» отличились Павел Макаренко (3), Михаил Фисенко (35), Дамир Жафяров (59).

«Адмирал» вышел на седьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке (102 очка).