«Сибирь» на своем льду уступила хабаровскому «Амуру» в матче чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). У победителей шайбы забросили Илья Горохов (6-я минута), Олег Ли (15) и Виталий Атюшов (59), у хозяев отличился Константин Окулов (2).

«Амур» одержал четвертую победу подряд и прервал пятиматчевую выигрышную серию «Сибири». Матч против хабаровчан стал для новосибирского клуба последним домашним в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

В следующей встрече «Сибирь» сыграет на выезде с астанинским «Барысом» 14 февраля, а «Амур» в тот же день встретится в Москве со столичным «Динамо».