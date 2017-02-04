Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28662819/
4 февраля 2017, 16:35 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» на своем льду уступила хабаровскому «Амуру» в матче чемпионата КХЛ

«Сибирь» на своем льду уступила хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). У победителей шайбы забросили Илья Горохов (6-я минута), Олег Ли (15) и Виталий Атюшов (59), у хозяев отличился Константин Окулов (2).

«Амур» одержал четвертую победу подряд и прервал пятиматчевую выигрышную серию «Сибири». Матч против хабаровчан стал для новосибирского клуба последним домашним в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

В следующей встрече «Сибирь» сыграет на выезде с астанинским «Барысом» 14 февраля, а «Амур» в тот же день встретится в Москве со столичным «Динамо».

Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя