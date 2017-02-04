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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28662247/
4 февраля 2017, 15:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Бердников: Хоккей в Новокузнецке останется, нужно только приложить усилия

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников поделился впечатлениями после поражения от «Куньлунь Ред Стар» (2:4).

«Куньлунь» — новичок нашего чемпионата, но новичок такой, что большинство игроков с финским гражданством. Интернациональная команда, и уговаривать в ней кого-то поиграть в хоккей не надо. Ребята знают, зачем приехали, что делают и какую задачу выполняют.

Мы благодарим болельщиков за поддержку в этом сезоне. Не ожидал, что сегодня будет народу на трибунах намного больше, чем на предыдущих играх. Видно, что команда болельщикам небезразлична. Думаю, хоккей в Новокузнецке останется. Только надо маленько приложить финансово-материальные усилия. Мы бились, старались, домашние игры закончились, но ещё есть три выездных матча. Команда будет настраиваться на победу, — цитирует Бердникова официальный сайт клуба.

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