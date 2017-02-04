Бердников: Хоккей в Новокузнецке останется, нужно только приложить усилия
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников поделился впечатлениями после поражения от «Куньлунь Ред Стар» (2:4).
«Куньлунь» — новичок нашего чемпионата, но новичок такой, что большинство игроков с финским гражданством. Интернациональная команда, и уговаривать в ней
Мы благодарим болельщиков за поддержку в этом сезоне. Не ожидал, что сегодня будет народу на трибунах намного больше, чем на предыдущих играх. Видно, что команда болельщикам небезразлична. Думаю, хоккей в Новокузнецке останется. Только надо маленько приложить
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