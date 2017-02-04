Бердников: Хоккей в Новокузнецке останется, нужно только приложить усилия

«Куньлунь» — новичок нашего чемпионата, но новичок такой, что большинство игроков с финским гражданством. Интернациональная команда, и уговаривать в ней кого-то поиграть в хоккей не надо. Ребята знают, зачем приехали, что делают и какую задачу выполняют.



Мы благодарим болельщиков за поддержку в этом сезоне. Не ожидал, что сегодня будет народу на трибунах намного больше, чем на предыдущих играх. Видно, что команда болельщикам небезразлична. Думаю, хоккей в Новокузнецке останется. Только надо маленько приложить финансово-материальные усилия. Мы бились, старались, домашние игры закончились, но ещё есть три выездных матча. Команда будет настраиваться на победу, — цитирует Бердникова официальный сайт клуба.