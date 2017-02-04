«Ак Барс» заподозрили в сдаче матча «Нефтехимику»
«Ак Барс» 31 января в Нижнекамске был разгромлен «Нефтехимиком» (2:8) в регулярном чемпионате КХЛ, потерпев одно из самых крупных поражений в своей истории.
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По информации «БИЗНЕС Online», матчем заинтересовались в высоких кабинетах Татарстана, где даже предположили, что со стороны казанцев была элементарная сдача игры, тем более что соседям из Нижнекамска очки нужнее.
На данный момент нижнекамцев пять очков отделяет от зоны
|31.01.2017 19:00
|Зрители 5900
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|8:2
|Ак Барс
|(1:1, 6:1, 1:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Андрей Кареев
|Эмиль Гарипов 22:06 (С. Галимов 22:06)
|1-й период
|02:10
|Рихард Гюнге (Д. Секстон)
|Андрей Чибисов (С. Захарчук, А. Лукоянов)
|03:57
|14:36
|Дмитрий Огурцов
|Федор Малыхин
|14:36
|18:41
|Рихард Гюнге
|Михаил Глухов
|18:41
|2-й период
|20:17
|Джефф Кинрейд (А. Сергеев, Д. Секстон)
|Федор Малыхин (М. Варнаков, Д. Обухов)
|21:43
|Антон Глинкин
|21:51
|22:06
|Андрей Сергеев (Дж. Кинрейд, Д. Секстон)
|25:05
|Сергей Коньков
|Андрей Чибисов
|28:48
|30:52
|Павел Порядин (И. Полыгалов)
|31:36
|Максим Березин
|Михаил Варнаков
|36:00
|Альберт Яруллин
|36:21
|37:13
|Андрей Сергеев (Д. Секстон, Дж. Кинрейд)
|38:09
|Андрей Первышин (Г. Столяров, И. Полыгалов)
|Федор Малыхин
|38:39
|Федор Малыхин
|38:39
|39:14
|Дэн Секстон (С. Коньков)
|3-й период
|Андрей Чибисов
|45:11
|47:18
|Максим Березин (Б. Якимов, П. Здунов)
|Рафаэль Батыршин
|51:13
|51:49
|Дэн Секстон
|56:02
|Максим Березин
Статистика
|12
|Штрафное время
|28
|7
|Игра в большинстве
|4
|4
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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