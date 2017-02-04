«Ак Барс» заподозрили в сдаче матча «Нефтехимику»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации «БИЗНЕС Online», матчем заинтересовались в высоких кабинетах Татарстана, где даже предположили, что со стороны казанцев была элементарная сдача игры, тем более что соседям из Нижнекамска очки нужнее.