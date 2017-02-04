С кем может сыграть «Барыс» в первом раунде плей-офф КХЛ
Одержав победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на минским «Динамо», астанинский «Барыс» поднялся на пятое место Восточной конференции.
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При таком положении в турнирной таблице столичный клуб в первом раунде
«Трактор» идет на четвертом месте Восточной конференции, набрав 93 очка в 58-ми матчах. До конца «регулярки» челябинскому клубу осталось сыграть лишь два матча и он уже точно не догонит идущий третьим «Ак Барс», отрыв которого составляет 10 очков.
«Барысу» же до начала
На пятки «Барысу» наступает «Салават Юлаев», отстающий всего на два балла, но имеющий на две игры меньше. При этом так же еще по четыре игры до конца «регулярки» предстоит провести «Куньлуню» и «Адмиралу», которые отстают от астанчан всего на четыре и пять очков соответственно. Кроме того, продолжают борьбу за выход в
Напомним, следующий матч «Барыс» проведет завтра, 5 февраля, на своей арене против рижского «Динамо».
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