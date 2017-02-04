С кем может сыграть «Барыс» в первом раунде плей-офф КХЛ

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При таком положении в турнирной таблице столичный клуб в первом раунде плей-офф сыграет с челябинским «Трактором», сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Трактор» идет на четвертом месте Восточной конференции, набрав 93 очка в 58-ми матчах. До конца «регулярки» челябинскому клубу осталось сыграть лишь два матча и он уже точно не догонит идущий третьим «Ак Барс», отрыв которого составляет 10 очков.

«Барысу» же до начала плей-офф предстоит провести еще четыре домашних встречи и теоретически он еще может вытеснить «Трактор» с четвертого места. После 56-ти игр у подопечных Эдуарда Занконца 84 очка.

На пятки «Барысу» наступает «Салават Юлаев», отстающий всего на два балла, но имеющий на две игры меньше. При этом так же еще по четыре игры до конца «регулярки» предстоит провести «Куньлуню» и «Адмиралу», которые отстают от астанчан всего на четыре и пять очков соответственно. Кроме того, продолжают борьбу за выход в плей-офф новосибирская «Сибирь» и нижнекамский «Нефтехимик».

Напомним, следующий матч «Барыс» проведет завтра, 5 февраля, на своей арене против рижского «Динамо».