«Слован» разромно проиграл «Витязю» и потерял шансы на выход в плей-офф
«Слован» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от «Витязя» со счётом 1:6 и потерял шансы на попадание в
плей-офф.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Алексей Копейкин вывел подмосковную команду вперёд, а затем Патрик Лушняк реализовал большинство «Слована». Во второй двадцатиминутке Иван Яценко оформил дубль, сделав счёт 3:1, а в заключительной трети отличились Максим Афиногенов, Александр Панков и Марио Кемпе.
|3.02.2017 21:00
|Зрители 10055
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Валерий Белов
Вратари
|Барри Браст
|Игорь Сапрыкин
|1-й период
|Алексей Копейкин (М. Аалтонен, М. Кемпе)
|03:24
|06:29
|Марио Кемпе
|07:21
|10:16
|10:47
|Патрик Лушняк (П. Скалицкий)
|11:02
|Ник Пластино
|13:35
|Иван Шварни
|16:45
|Ник Пластино
|2-й период
|Иван Яценко (А. Швец-Роговой)
|22:29
|Алексей II Семенов
|32:45
|Иван Яценко (С. Гимаев, А. Швец-Роговой)
|35:24
|3-й период
|Максим Афиногенов (А. Макеев)
|43:24
|Александр Панков (А. Швец-Роговой)
|45:47
|Сергей Гимаев
|47:05
|47:55
|Джонатан Чичу
|Марио Кемпе (М. Аалтонен, Р. Горак)
|49:46
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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