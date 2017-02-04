«Слован» разромно проиграл «Витязю» и потерял шансы на выход в плей-офф

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Алексей Копейкин вывел подмосковную команду вперёд, а затем Патрик Лушняк реализовал большинство «Слована». Во второй двадцатиминутке Иван Яценко оформил дубль, сделав счёт 3:1, а в заключительной трети отличились Максим Афиногенов, Александр Панков и Марио Кемпе.