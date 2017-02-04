Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28659089/
4 февраля 2017, 2:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» разромно проиграл «Витязю» и потерял шансы на выход в плей-офф

«Слован» на домашней площадке потерпел разгромное поражение от «Витязя» со счётом 1:6 и потерял шансы на попадание в плей-офф.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Алексей Копейкин вывел подмосковную команду вперёд, а затем Патрик Лушняк реализовал большинство «Слована». Во второй двадцатиминутке Иван Яценко оформил дубль, сделав счёт 3:1, а в заключительной трети отличились Максим Афиногенов, Александр Панков и Марио Кемпе.

3.02.2017 21:00 Зрители 10055 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 1:6 Витязь
(1:1, 0:2, 0:3)
Главные тренеры
Милош Ржига Валерий Белов
Вратари
Барри Браст Игорь Сапрыкин
1-й период
Алексей Копейкин (М. Аалтонен, М. Кемпе) 03:24
06:29
Марио Кемпе 07:21
10:16
10:47 Патрик Лушняк (П. Скалицкий)
11:02 Ник Пластино
13:35 Иван Шварни
16:45 Ник Пластино
2-й период
Иван Яценко (А. Швец-Роговой) 22:29
Алексей II Семенов 32:45
Иван Яценко (С. Гимаев, А. Швец-Роговой) 35:24
3-й период
Максим Афиногенов (А. Макеев) 43:24
Александр Панков (А. Швец-Роговой) 45:47
Сергей Гимаев 47:05
47:55 Джонатан Чичу
Марио Кемпе (М. Аалтонен, Р. Горак) 49:46
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
Новости Матчи Состав Статистика
Витязь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России