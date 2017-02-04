Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов

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«Барыс» укрепил позиции на Востоке

В Астане хозяева с крупным счётом обыграли минское «Динамо». В первом периоде соперники забросили по одной шайбе, а после перерыва гости чаще бросали по воротам (12 против 8), однако трижды пропустили. Счёт мог быть и крупнее, если бы Брендан Шиннимин реализовал буллит в концовке второго периода.

В заключительном отрезке встречи «Барыс» забил ещё дважды. «Зубры» не сумели без дисквалифицированного главного тренера Вудкрофта продлить пятиматчевую победную серию.

Девятое поражение «Салавата»

В Уфе кризис продолжает набирать обороты. ЦСКА нанёс девятое поражение команде Захаркина. Московские «армейцы» здорово начали встречу — к шестой минуте на табло горел счёт 2:0 в пользу гостей.

Первый период закончился для «Салавата» с неутешительным счётом 1:3. А после перерыва Валерий Ничушкин забросил четвёртую шайбу в ворота Сведберга. Второй отрезок встречи уфимцы провели сильнее, однако голов болельщики «СЮ» не дождались. Вместо этого команда Квартальнова довела счёт до разгромного. Уфимцы опустились на шестое место в Восточной конференции и теперь находятся в трёх очках от зоны вылета.



«Мы подумаем насчёт того, чтобы в перерыве сходить командой в церковь. Что нужно сделать, чтобы избежать непопадания в плей-офф? Воскресить наших травмированных игроков, нам нужны бомбардиры. Нам нужно первое звено. У игроков в перерыве будет три выходных, и мы начнём очень серьёзно готовиться к оставшимся матча», — отметил после игры Игорь Захаркин.

Крикунов не сдаётся

«Автомобилист» одержал волевую победу над рижским «Динамо» и практически вплотную приблизился к восьмёрке сильнейших. Первый период в Екатеринбурге прошёл без голов, а после перерыва рижане вырвались вперёд. Хозяева быстро отыгрались. Вторую шайбу в КХЛ записал на свой счёт 18-летний Максим Рассейкин. Затем подопечные Крикунова ещё трижды поразили ворота Яниса Калниньша. Победный гол забил Алексей Михнов.

Хет-трик и рекорд Мозякина, Самсонов взял буллит Дацюка

В Магнитогорске между лидерами конференций развязалась настоящая битва. Первый период завершился со скромным счётом 1:1 — отличились Дацюк и Ли. После перерыва Дадонов отметился дублем, а в концовке Косов атаковал в голову защитника «армейцев» Егора Рыкова, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.

В заключительном отрезке встречи удаление до конца матча заработал и игрок СКА — Каблуков отправился отдыхать за атаку в область головы и шеи нападающего Владислава Калетника.



И тут в игру вступил Сергей Мозякин. Сделав хет-трик в ворота Коскинена, капитан «Магнитки» установил рекорд отечественных чемпионатов по очкам в «регулярке». Предыдущий рекорд принадлежит Алексею Морозову, который в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2006/07 набрал 83 (34+39) очка в регулярном чемпионате. А ещё у Мозякина 10 голов в последних пяти играх. Осталось всего три гола до гроссмейстерского рубежа в 50 заброшенных шайб за сезон.



В овертайме Никита Гусев забил гол, который после долгих разбирательств так и не был засчитан. Судьи зафиксировали нарушение численного состава у петербургских «армейцев», что вызвало бурю негодования у Олега Знарка, который в какой-то момент чуть не увёл своих подопечных в раздевалку.



В серии буллитов оба наставника решились на замену вратарей, и в борьбу вступили юные Шестёркин и Самсонов (последний даже сумел отразить бросок Дацюка). Победный буллит оказался на счету Даниса Зарипова.

«Трактор» обеспечил себе место в плей-офф

Победа над «Северсталью» позволила челябинской команде выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Единственный гол в матче забил Иржи Новотны. Голевую передачу записали на 22-летнего Александра Тридчикова, дебютировавшего за «Трактор» в КХЛ. Хозяева могли увеличить счёт в конце первого периода, однако Максим Якуценя не смог реализовать буллит. В конце матча тренерский штаб череповецкой команды снял вратаря, однако перевести игру в овертайм гостям так и не удалось.

Разина удалили, «Югра» проиграла

Ханты-мансийцы вырвались вперёд уже на второй минуте встречи в матче с «Йокеритом». Однако удержать преимущество подопечные Андрея Разина не сумели. Во втором периоде главный тренер «Югры» был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры и отправлен со скамейки. В оставшееся время соперники ещё по разу поразили ворота друг друга. После поражения Разин прокомментировал судейство. «Мы сегодня играли хорошо, но, к сожалению, хорошая игра забывается, а результат остаётся. Жалко, что хоккей и шоу-бизнес переплетаются. Это плохо.



У меня, к сожалению, генеральный менеджер не обладает административным ресурсом. Я ничего не буду говорить, у нас судейство очень сильно добавляет. Сейчас у нас люди научились читать по губам, просто добавляют, молодцы», — заявил на пресс-конференции наставник «Югры».

«Сочи» не теряет шансы на плей-офф

В последнем домашнем матче в сезоне «Спартак» не сумел обыграть «Сочи». Накануне встречи на арене «Парке Легенд» прошло чествование легенды красно-белого клуба Александра Якушева, отметившего 2 января 70-летний юбилей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/JCSVDwxyRd">pic.twitter.com/JCSVDwxyRd</a></p>— HC Spartak Moscow (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/827555783290273795">3 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Илья Крикунов вывел команду вперёд на восьмой минуте встречи, реализовав большинство. Во втором периоде спартаковцы сравняли счёт, однако спустя две минуты в ворота Александра Трушкова влетела вторая шайба. Точку в матче поставил Эрик О’Делл, забив на последних секундах в пустые ворота «Спартака».

Тальбо продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий Максим Тальбо и ярославский «Локомотив» достигли договорённости о продлении контракта на сезон-2017/18.

32-летний Тальбо проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге, ранее он выступал в НХЛ. В 57 матчах за «Локомотив» канадский нападающий набрал 34 (14+20) очка и заработал показатель полезности «+16».

«Детройт» выставил Марченко на драфт отказов

«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов защитника Алексея Марченко, как сообщает обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.



25-летний Марченко в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6». Всего в НХЛ он провёл 110 игр за четыре года с «Детройтом», набрав 19 (3+16) очков при показателе полезности «+4». На данный момент «Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции.