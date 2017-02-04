Судьи довели Знарка и Разина, а Мозякин нацелился на 50 голов
Мозякин отметился
хет-триком и рекордом, ЦСКА нанёс поражение «Салавату», Разина удалили до конца матча, а «Трактор» уже в плей-офф.
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«Барыс» укрепил позиции на Востоке
В Астане хозяева с крупным счётом обыграли минское «Динамо». В первом периоде соперники забросили по одной шайбе, а после перерыва гости чаще бросали по воротам (12 против 8), однако трижды пропустили. Счёт мог быть и крупнее, если бы Брендан Шиннимин реализовал буллит в концовке второго периода.
В заключительном отрезке встречи «Барыс» забил ещё дважды. «Зубры» не сумели без дисквалифицированного главного тренера Вудкрофта продлить пятиматчевую победную серию.
Девятое поражение «Салавата»
В Уфе кризис продолжает набирать обороты. ЦСКА нанёс девятое поражение команде Захаркина. Московские «армейцы» здорово начали встречу — к шестой минуте на табло горел счёт 2:0 в пользу гостей.
Первый период закончился для «Салавата» с неутешительным счётом 1:3. А после перерыва Валерий Ничушкин забросил четвёртую шайбу в ворота Сведберга. Второй отрезок встречи уфимцы провели сильнее, однако голов болельщики «СЮ» не дождались. Вместо этого команда Квартальнова довела счёт до разгромного. Уфимцы опустились на шестое место в Восточной конференции и теперь находятся в трёх очках от зоны вылета.
«Мы подумаем насчёт того, чтобы в перерыве сходить командой в церковь. Что нужно сделать, чтобы избежать непопадания в
Крикунов не сдаётся
«Автомобилист» одержал волевую победу над рижским «Динамо» и практически вплотную приблизился к восьмёрке сильнейших. Первый период в Екатеринбурге прошёл без голов, а после перерыва рижане вырвались вперёд. Хозяева быстро отыгрались. Вторую шайбу в КХЛ записал на свой счёт 18-летний Максим Рассейкин. Затем подопечные Крикунова ещё трижды поразили ворота Яниса Калниньша. Победный гол забил Алексей Михнов.
В Магнитогорске между лидерами конференций развязалась настоящая битва. Первый период завершился со скромным счётом 1:1 — отличились Дацюк и Ли. После перерыва Дадонов отметился дублем, а в концовке Косов атаковал в голову защитника «армейцев» Егора Рыкова, за что получил большой и дисциплинарный до конца игры штрафы.
В заключительном отрезке встречи удаление до конца матча заработал и игрок СКА — Каблуков отправился отдыхать за атаку в область головы и шеи нападающего Владислава Калетника.
И тут в игру вступил Сергей Мозякин. Сделав
В овертайме Никита Гусев забил гол, который после долгих разбирательств так и не был засчитан. Судьи зафиксировали нарушение численного состава у петербургских «армейцев», что вызвало бурю негодования у Олега Знарка, который в
В серии буллитов оба наставника решились на замену вратарей, и в борьбу вступили юные Шестёркин и Самсонов (последний даже сумел отразить бросок Дацюка). Победный буллит оказался на счету Даниса Зарипова.
«Трактор» обеспечил себе место в плей-офф
Победа над «Северсталью» позволила челябинской команде выйти в
Разина удалили, «Югра» проиграла
У меня, к сожалению, генеральный менеджер не обладает административным ресурсом. Я ничего не буду говорить, у нас судейство очень сильно добавляет. Сейчас у нас люди научились читать по губам, просто добавляют, молодцы», — заявил на
«Сочи» не теряет шансы на плей-офф
В последнем домашнем матче в сезоне «Спартак» не сумел обыграть «Сочи». Накануне встречи на арене «Парке Легенд» прошло чествование легенды
Илья Крикунов вывел команду вперёд на восьмой минуте встречи, реализовав большинство. Во втором периоде спартаковцы сравняли счёт, однако спустя две минуты в ворота Александра Трушкова влетела вторая шайба. Точку в матче поставил Эрик О’Делл, забив на последних секундах в пустые ворота «Спартака».
Тальбо продлил контракт с «Локомотивом»
Нападающий Максим Тальбо и ярославский «Локомотив» достигли договорённости о продлении контракта на сезон-2017/18.
32-летний Тальбо проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге, ранее он выступал в НХЛ. В 57 матчах за «Локомотив» канадский нападающий набрал 34 (14+20) очка и заработал показатель полезности «+16».
«Детройт» выставил Марченко на драфт отказов
«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов защитника Алексея Марченко, как сообщает обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.
25-летний Марченко в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «+6». Всего в НХЛ он провёл 110 игр за четыре года с «Детройтом», набрав 19 (3+16) очков при показателе полезности «+4». На данный момент «Детройт» занимает последнее место в Восточной конференции.
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