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3 февраля 2017, 20:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть СКА

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл в серии буллитов петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча, прошедшая в пятницу в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Магнитки» хет-триком отметился Сергей Мозякин (45, 47 и 49-я минуты), еще одну шайбу забросил Крис Ли (20), а решающий буллит реализовал Данис Зарипов. У армейцев с Невы дубль оформил Евгений Дадонов (29-я и 30-я минуты), также отличились Павел Дацюк (20) и Ярно Коскиранта (47).

После этого хет-трика Мозякин набрал 84 очка в нынешнем сезоне и установил новый рекорд результативности в чемпионатах России, обогнав прежнего рекордсмена Алексея Морозова на один балл.

В одной из шайб капитана «Магнитки» ему ассистировал Зарипов, который, таким образом, набрал свое 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ и 450-е в истории чемпионатов России.

«Металлург» 15 февраля сыграет на выезде с челябинским «Трактором», а СКА 14 февраля примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак».

3.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 5:4 Б СКА
(1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Олег Знарок
Вратари
Василий Кошечкин 65:00 (И. Самсонов 65:00) Микко Коскинен 65:00 (И. Шестеркин 65:00)
1-й период
Павел Дацюк (И. Ковальчук, Ант. Белов) 19:26
19:55 Крис Ли (Т. Филиппи, А. Семин)
2-й период
28:19
28:24 Крис Ли
Евгений Дадонов (В. Шипачев, Ант. Белов) 28:59
Евгений Дадонов (Н. Гусев) 29:26
30:17 Ян Коварж
Николай Прохоркин 30:17
Евгений Дадонов 32:20
33:57 Алексей Береглазов
39:12 Ярослав Косов
39:12 Ярослав Косов
3-й период
44:41 Сергей Мозякин (К. Ли)
Егор Рыков 45:29
Ярно Коскиранта 46:24
Илья Каблуков 46:29
Илья Каблуков 46:29
46:59 Сергей Мозякин (К. Ли, Д. Зарипов)
48:40 Сергей Мозякин (К. Ли)
Овертайм
61:14
63:46 Александр Семин
Серия буллитов - победный бросок
Д. Зарипов
Статистика
35 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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