Хет-трик Мозякина помог «Магнитке» обыграть СКА

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Встреча, прошедшая в пятницу в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Магнитки» хет-триком отметился Сергей Мозякин (45, 47 и 49-я минуты), еще одну шайбу забросил Крис Ли (20), а решающий буллит реализовал Данис Зарипов. У армейцев с Невы дубль оформил Евгений Дадонов (29-я и 30-я минуты), также отличились Павел Дацюк (20) и Ярно Коскиранта (47).

После этого хет-трика Мозякин набрал 84 очка в нынешнем сезоне и установил новый рекорд результативности в чемпионатах России, обогнав прежнего рекордсмена Алексея Морозова на один балл.

В одной из шайб капитана «Магнитки» ему ассистировал Зарипов, который, таким образом, набрал свое 200-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ и 450-е в истории чемпионатов России.