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3 февраля 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Йокерит» вырвал победу у «Югры» в выездном матче

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Хоккеисты хельсинкского «Йокерита» одержали волевую победу над ханты-мансийской «Югрой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра, прошедшая в пятницу в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Мика Ниеми (14-я минута), Петер Регин (15), Марко Анттила (57). У хозяев шайбы забросили Кирилл Беляев (2) и Роман Людучин (55).

В 57 матчах «Йокерит» набрал 88 очков и расположился на седьмой строчке в Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф КХЛ. «Югра», уже потерявшая шансы на участие в Кубке Гагарина, с 62 баллами занимает 14-е место на Востоке.

3.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Югра"
Югра 2:3 Йокерит
(1:2, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Андрей Разин Юкка Ялонен
Вратари
Александр Шарыченков 59:50 Райан Запольски
1-й период
01:23 Кирилл Беляев (А. Акмальдинов, Н. Двуреченский)
Оливер Лауридсен 02:35
06:29 Андрей Анкудинов
Мика Ниеми (А. Кулда) 13:31
Петер Регин (Б. О`Нилл, Й. Ялванти) 14:05
2-й период
Петтери Виртанен 23:14
Томми Хухтала 24:50
Джоуи Хишон 27:59
3-й период
Топи Яакола 42:02
Петер Регин 49:11
54:39 Роман Людучин (Е. Лапенков)
Марко Анттила (О. Лауридсен, Т. Яакола) 56:49
58:04 Виталий Шулаков
Статистика
4 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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