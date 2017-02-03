«Йокерит» вырвал победу у «Югры» в выездном матче

Игра, прошедшая в пятницу в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Мика Ниеми (14-я минута), Петер Регин (15), Марко Анттила (57). У хозяев шайбы забросили Кирилл Беляев (2) и Роман Людучин (55).

В 57 матчах «Йокерит» набрал 88 очков и расположился на седьмой строчке в Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в плей-офф КХЛ. «Югра», уже потерявшая шансы на участие в Кубке Гагарина, с 62 баллами занимает 14-е место на Востоке.