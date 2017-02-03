«Йокерит» вырвал победу у «Югры» в выездном матче
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты хельсинкского «Йокерита» одержали волевую победу над ханты-мансийской «Югрой» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в пятницу в
В 57 матчах «Йокерит» набрал 88 очков и расположился на седьмой строчке в Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в
Главные тренеры
|Андрей Разин
|Юкка Ялонен
Вратари
|Александр Шарыченков 59:50
|Райан Запольски
|1-й период
|01:23
|Кирилл Беляев (А. Акмальдинов, Н. Двуреченский)
|Оливер Лауридсен
|02:35
|06:29
|Андрей Анкудинов
|Мика Ниеми (А. Кулда)
|13:31
|Петер Регин (Б. О`Нилл, Й. Ялванти)
|14:05
|2-й период
|Петтери Виртанен
|23:14
|Томми Хухтала
|24:50
|Джоуи Хишон
|27:59
|3-й период
|Топи Яакола
|42:02
|Петер Регин
|49:11
|54:39
|Роман Людучин (Е. Лапенков)
|Марко Анттила (О. Лауридсен, Т. Яакола)
|56:49
|58:04
|Виталий Шулаков
Статистика
|4
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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