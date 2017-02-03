ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», уфимцы потерпели 9-е поражение подряд
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в Уфе в пятницу, завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу «красно-синих», в составе которых забили Александр Попов (2-я минута), Владимир Жарков (6), Грег Скотт (18), Валерий Ничушкин (21) и Иван Телегин (45). У хозяев отличился Дмитрий Макаров (7).
Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко провел 500-й матч в карьере в КХЛ.
«Салават», потерпевший 9-е поражение подряд в «регулярке», 14 февраля примет казанский «Ак Барс», а ЦСКА в тот же день примет «Сочи».
|3.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|1:5
|ЦСКА
|(1:3, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Игорь Захаркин
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Никлас Сведберг
|Виктор Фаст
|1-й период
|Александр Попов (С. Да Коста, Г. Скотт)
|01:36
|Владимир Жарков
|03:05
|Владимир Жарков (А. Попов)
|05:14
|06:43
|Дмитрий I Макаров (З. Арзамасцев)
|07:28
|Денис Куляш
|15:26
|Александр Логинов
|Грег Скотт (Ян Муршак, Д. Денисов)
|17:12
|18:25
|Дмитрий I Воробьев
|2-й период
|Валерий Ничушкин (К. Петров, С. Да Коста)
|20:26
|Грег Скотт
|20:52
|Игорь Ожиганов
|24:45
|Вячеслав Основин
|34:40
|37:20
|38:47
|3-й период
|Иван Телегин (В. Основин, В. Ничушкин)
|44:28
|Артем Ворошило
|45:11
|Иван Телегин
|47:44
|56:32
|Дмитрий I Макаров
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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