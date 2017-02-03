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3 февраля 2017, 20:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», уфимцы потерпели 9-е поражение подряд

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты московского ЦСКА обыграли уфимский Салават Юлаев в матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Уфе в пятницу, завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу «красно-синих», в составе которых забили Александр Попов (2-я минута), Владимир Жарков (6), Грег Скотт (18), Валерий Ничушкин (21) и Иван Телегин (45). У хозяев отличился Дмитрий Макаров (7).

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко провел 500-й матч в карьере в КХЛ.

«Салават», потерпевший 9-е поражение подряд в «регулярке», 14 февраля примет казанский «Ак Барс», а ЦСКА в тот же день примет «Сочи».

3.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 1:5 ЦСКА
(1:3, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Игорь Захаркин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Никлас Сведберг Виктор Фаст
1-й период
Александр Попов (С. Да Коста, Г. Скотт) 01:36
Владимир Жарков 03:05
Владимир Жарков (А. Попов) 05:14
06:43 Дмитрий I Макаров (З. Арзамасцев)
07:28 Денис Куляш
15:26 Александр Логинов
Грег Скотт (Ян Муршак, Д. Денисов) 17:12
18:25 Дмитрий I Воробьев
2-й период
Валерий Ничушкин (К. Петров, С. Да Коста) 20:26
Грег Скотт 20:52
Игорь Ожиганов 24:45
Вячеслав Основин 34:40
37:20
38:47
3-й период
Иван Телегин (В. Основин, В. Ничушкин) 44:28
Артем Ворошило 45:11
Иван Телегин 47:44
56:32 Дмитрий I Макаров
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Салават Юлаев
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