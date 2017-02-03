ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», уфимцы потерпели 9-е поражение подряд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Уфе в пятницу, завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу «красно-синих», в составе которых забили Александр Попов (2-я минута), Владимир Жарков (6), Грег Скотт (18), Валерий Ничушкин (21) и Иван Телегин (45). У хозяев отличился Дмитрий Макаров (7).

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко провел 500-й матч в карьере в КХЛ.

«Салават», потерпевший 9-е поражение подряд в «регулярке», 14 февраля примет казанский «Ак Барс», а ЦСКА в тот же день примет «Сочи».