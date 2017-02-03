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3 февраля 2017, 20:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Трактор» обыграл «Северсталь» и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Челябинский «Трактор» с минимальным счетом победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно обеспечил себе участие в Кубке Гагарина-2017.

Челябинский Трактор с минимальным счетом победил череповецкую Северсталь в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно обеспечил себе участие в Кубке Гагарина-2017. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых на 14-й минуте отличился Иржи Новотны. Голкипер «Трактора» Павел Францоуз отразил 26 бросков, проведя пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

В активе «Трактора» после этой победы стало 93 очка, что гарантирует челябинцам место не ниже пятого по итогам регулярного чемпионата.

Следующий матч «Трактор» проведет 15 февраля дома с магнитогорским «Металлургом». «Северсталь», лишившаяся шансов на попадание в плей-офф, 14 февраля примет нижегородское «Торпедо».

3.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 1:0 Северсталь
(1:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Александр Гулявцев
Вратари
Павел Францоуз Якуб Коварж
1-й период
Денис Ежов 00:56
13:43 Иржи Новотны (Д. Рой, 6167)
14:03 Пол Щехура
17:06 Максим Якуценя
17:17 Дмитрий Пестунов
Александр Евсеенков 17:17
Руслан Карлин 17:17
Александр Евсеенков 19:32
2-й период
27:11 Максим Якуценя
3-й период
Сергей Лапин 57:20
Николай Стасенко 59:33
Статистика
6 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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