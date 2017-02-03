«Трактор» обыграл «Северсталь» и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Челябинский «Трактор» с минимальным счетом победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно обеспечил себе участие в Кубке Гагарина-2017.
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Встреча, прошедшая в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых на 14-й минуте отличился Иржи Новотны. Голкипер «Трактора» Павел Францоуз отразил 26 бросков, проведя пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне.
В активе «Трактора» после этой победы стало 93 очка, что гарантирует челябинцам место не ниже пятого по итогам регулярного чемпионата.
Следующий матч «Трактор» проведет 15 февраля дома с магнитогорским «Металлургом». «Северсталь», лишившаяся шансов на попадание в
|3.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
|Трактор
|1:0
|Северсталь
|(1:0, 0:0, 0:0)
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Александр Гулявцев
Вратари
|Павел Францоуз
|Якуб Коварж
|1-й период
|Денис Ежов
|00:56
|13:43
|Иржи Новотны (Д. Рой, 6167)
|14:03
|Пол Щехура
|17:06
|Максим Якуценя
|17:17
|Дмитрий Пестунов
|Александр Евсеенков
|17:17
|Руслан Карлин
|17:17
|Александр Евсеенков
|19:32
|2-й период
|27:11
|Максим Якуценя
|3-й период
|Сергей Лапин
|57:20
|Николай Стасенко
|59:33
Статистика
|6
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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