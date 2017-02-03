«Трактор» обыграл «Северсталь» и гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в Челябинске в пятницу, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых на 14-й минуте отличился Иржи Новотны. Голкипер «Трактора» Павел Францоуз отразил 26 бросков, проведя пятый «сухой» матч в нынешнем сезоне.

В активе «Трактора» после этой победы стало 93 очка, что гарантирует челябинцам место не ниже пятого по итогам регулярного чемпионата.