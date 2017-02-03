«Автомобилист» одержал волевую победу над рижским «Динамо»
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу в Екатеринбурге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
В составе победителей шайбы забросили Максим Рассейкин (39-я минута), Петр Коукал (40), Алексей Симаков (48) и Алексей Михнов (53). Авторами голов у рижан стали Гунтис Галвиньш (36) и Микс Индрашис (56).
В следующем матче 5 февраля «Автомобилист», продолжающий борьбу за путевку в
|3.02.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|4:2
|Динамо Р
|(0:0, 2:1, 2:1)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Нормундс Сейейс
Вратари
|Владимир Сохатский
|Янис Калныньш 59:09 (Я. Калныньш 59:24-59:30)
|2-й период
|23:14
|Павел Турбин
|Колтон Гиллис
|24:45
|Александр Ерофеев
|32:22
|Гунтис Галвиньш (Э. Кулда)
|35:24
|38:18
|Максим Рассейкин (О. Губин, Д. Мингалеев)
|39:00
|Петр Коукал
|3-й период
|47:24
|Алексей Симаков (Н. Андерсен)
|Марис Бичевскис
|49:24
|52:29
|Алексей Михнов (С. Чистов, А.А. Василевский)
|54:34
|Артем Гареев
|55:04
|Петр Коукал
|Микс Индрашис (Л. Дарзиньш, Г. Галвиньш)
|55:57
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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