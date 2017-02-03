«Автомобилист» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Екатеринбурге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

В составе победителей шайбы забросили Максим Рассейкин (39-я минута), Петр Коукал (40), Алексей Симаков (48) и Алексей Михнов (53). Авторами голов у рижан стали Гунтис Галвиньш (36) и Микс Индрашис (56).