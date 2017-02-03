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3 февраля 2017, 20:23 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Автомобилист» одержал волевую победу над рижским «Динамо»

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Екатеринбурге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

В составе победителей шайбы забросили Максим Рассейкин (39-я минута), Петр Коукал (40), Алексей Симаков (48) и Алексей Михнов (53). Авторами голов у рижан стали Гунтис Галвиньш (36) и Микс Индрашис (56).

В следующем матче 5 февраля «Автомобилист», продолжающий борьбу за путевку в плей-офф, примет хельсинкский «Йокерит», а рижское «Динамо», утратившее шансы на участие в Кубке Гагарина, в этот же день в Астане сыграет с местным «Барысом».

3.02.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 4:2 Динамо Р
(0:0, 2:1, 2:1)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Нормундс Сейейс
Вратари
Владимир Сохатский Янис Калныньш 59:09 (Я. Калныньш 59:24-59:30)
2-й период
23:14 Павел Турбин
Колтон Гиллис 24:45
Александр Ерофеев 32:22
Гунтис Галвиньш (Э. Кулда) 35:24
38:18 Максим Рассейкин (О. Губин, Д. Мингалеев)
39:00 Петр Коукал
3-й период
47:24 Алексей Симаков (Н. Андерсен)
Марис Бичевскис 49:24
52:29 Алексей Михнов (С. Чистов, А.А. Василевский)
54:34 Артем Гареев
55:04 Петр Коукал
Микс Индрашис (Л. Дарзиньш, Г. Галвиньш) 55:57
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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