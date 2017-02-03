«Барыс» на своем льду победил минское «Динамо»

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Встреча, прошедшая в пятницу в столице Казахстана, завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Брэндон Боченски (18-я и 39-я минуты) и Кори Тривино (23 и 45), также отличился Кирилл Панюков (49). У «Динамо» заброшенной шайбой отметился Аарон Палушай (18).

«Барыс» одержал победу после двух поражений кряду, прервав победную серию минского «Динамо» из пяти матчей подряд.