«Барыс» на своем льду победил минское «Динамо»
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Астанинский «Барыс» переиграл на своем льду минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в пятницу в столице Казахстана, завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Брэндон Боченски (18-я и 39-я минуты) и Кори Тривино (23 и 45), также отличился Кирилл Панюков (49). У «Динамо» заброшенной шайбой отметился Аарон Палушай (18).
«Барыс» одержал победу после двух поражений кряду, прервав победную серию минского «Динамо» из пяти матчей подряд.
В следующей игре чемпионата «Барыс» дома сыграет с рижским «Динамо» 5 февраля, а минские динамовцы в тот же день встретятся на выезде с
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Крэйг Вудкрофт
Вратари
|Хенрик Карлссон
|Бен Скривенс
|1-й период
|12:17
|Мартен Сан-Пьер
|17:04
|Брэндон Боченски (Н. Доус)
|Аарон Палушай (Р. Граборенко)
|17:47
|2-й период
|22:05
|Кори Тривино (К. Пушкарев)
|30:23
|Найджел Доус
|Аарон Палушай
|30:48
|34:13
|Кэм Баркер
|34:13
|Кэм Баркер
|Мэтт Эллисон
|38:24
|38:56
|Брэндон Боченски
|3-й период
|40:00
|Брендан Шиннимин
|44:21
|Максим Семенов
|44:31
|Кори Тривино
|48:17
|Кирилл Панюков (К. Пушкарев)
|57:47
|Максим Семенов
Статистика
|20
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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