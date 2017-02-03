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3 февраля 2017, 20:28 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Барыс» на своем льду победил минское «Динамо»

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Астанинский «Барыс» переиграл на своем льду минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Астанинский Барыс переиграл на своем льду минское Динамо в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Увеличить
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Встреча, прошедшая в пятницу в столице Казахстана, завершилась со счетом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей по дублю оформили Брэндон Боченски (18-я и 39-я минуты) и Кори Тривино (23 и 45), также отличился Кирилл Панюков (49). У «Динамо» заброшенной шайбой отметился Аарон Палушай (18).

«Барыс» одержал победу после двух поражений кряду, прервав победную серию минского «Динамо» из пяти матчей подряд.

В следующей игре чемпионата «Барыс» дома сыграет с рижским «Динамо» 5 февраля, а минские динамовцы в тот же день встретятся на выезде с ханты-мансийской «Югрой».

3.02.2017 16:30 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 5:1 Динамо Мн
(1:1, 2:0, 2:0)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Крэйг Вудкрофт
Вратари
Хенрик Карлссон Бен Скривенс
1-й период
12:17 Мартен Сан-Пьер
17:04 Брэндон Боченски (Н. Доус)
Аарон Палушай (Р. Граборенко) 17:47
2-й период
22:05 Кори Тривино (К. Пушкарев)
30:23 Найджел Доус
Аарон Палушай 30:48
34:13 Кэм Баркер
34:13 Кэм Баркер
Мэтт Эллисон 38:24
38:56 Брэндон Боченски
3-й период
40:00 Брендан Шиннимин
44:21 Максим Семенов
44:31 Кори Тривино
48:17 Кирилл Панюков (К. Пушкарев)
57:47 Максим Семенов
Статистика
20 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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