Восток. Финиш «регулярки». «Салават» спасёт только «Адмирал»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, заслуженный тренер России Владимир Плющев и олимпийский чемпион Александр Пашков поделились мнениями о том, как будет выглядеть турнирная таблица Восточной конференции после окончания регулярного чемпионата.



— Чем можно объяснить результаты последних двух матчей «Ак Барса»? Не слишком ли сильно казанцы расслабились перед плей-офф?

Гуськов: Естественно, для меня это тоже стало не совсем хорошим сюрпризом. Неожиданностью стала не только игра с Нижнекамском, но и следующий матч с «Ладой». Трудно объяснить, почему так провели две встречи игроки «Ак Барса». Понятно, что, когда ты получаешь в свои ворота восемь шайб, мобилизация на следующую игру просто сумасшедшая, тем более что достаточно только одной фамилии того человека, который стоит у руля в Казани. Здесь говорить о какой-то расслабленности на матч с «Ладой» совершенно не стоит. Я смотрел эту игру, и «автозаводцы» были более мотивированны. Их единственным мотиватором были зрители. А вот есть ли мотивация у игроков «Ак Барса» — вопрос. Не так много игр до плей-офф, и эти два матча не впечатляют в первую очередь главного тренера команды.



Плющев: Сложно объяснить последние результаты казанцев. По классу и организации команды «Ак Барс» не должен был проигрывать этим соперникам. Причины у таких феерических поражений наверняка есть, но сказать точно, что произошло, не находясь в команде, нельзя. Не думаю, что игроки устроили себе отпуск перед плей-офф.

Пашков: Я не думаю, что это расслабление. Наверно, они очень старались добиться нужного для себя результата. Это всё, что я могу сказать.



— Сумеет ли «Салават» сохранить себе место в кубковой восьмёрке, учитывая их кадровые и игровые проблемы?

Гуськов: Всё очень зыбко. Команда сейчас находится на пятой строчке, но до восьмой всего три очка. Вдобавок у «Салавата» на игру больше. Учитывая все проблемы и травму Умарка, я бы не стал утверждать, что уфимцы попадут в плей-офф. Понятно, что это будет чем-то из ряда вон выходящим для Уфы. Но команды, которые внизу, запросто могут побороться за то, чтобы их убрать с пути. Если мы ещё посмотрим на календарь «Салавата», то там остались «Ак Барс», ЦСКА и «Лада», с которой у них не получаются последние игры. Поэтому не знаю, какие усилия должны приложить подопечные Захаркина, чтобы из этих трёх игр взять максимум очков.

Кто может им помочь остаться в восьмёрке — это «Адмирал», поскольку у них тяжелейшие игры остались в концовке с соперниками, которые наверху турнирной таблицы, и «Витязь», который рвёт и мечет. Поэтому если «Адмиралу» не удастся взять очки, то это будет на руку «Салавату».

Плющев: Не берусь спрогнозировать, сможет ли уфимская команда остаться в плей-офф. «Салават» достаточно хорошо укомплектован, в составе много ярких и интересных игроков. В итоге они смогут решить задачу по выходу в плей-офф.



Пашков: Не исключено, что «Салават» может стать главной сенсацией регулярного чемпионата, не попав в восьмёрку. Слишком невысокие результаты показывает команда, и, самое главное, по игре никакого реального прогресса нет. Для меня их непопадание в плей-офф не станет неожиданностью. Улучшения в их игре на длительном отрезке чемпионата не наблюдается.



— После серии побед «Сибирь» теперь фаворит в борьбе с «Адмиралом» и «Куньлунем»?

Гуськов: Я уже говорил, что они могут собраться в определённый момент, и этот момент настал. Финишная прямая, они ускоряются и добавляют в концовке. Это показывают их матчи, это показывает великолепная игра команды и Дэнни Тэйлора. В нужный момент вратарь прибавил. Он очень уверенно проводит матчи последние, команда пропускает очень мало. Это та «Сибирь», которая привыкли видеть болельщики в последнее время. Шансов у неё более чем достаточно. У них самые высокие шансы из этой тройки. «Сибирь» просто обязана попадать в восьмёрку с таким календарём. Они играют с «Амуром», «Югрой», «Автомобилистом» и «Барысом». Это те команды, которые им по зубам.

Плющев: «Барыс» находится в наиболее выгодном положении по отношении к другим командам. «Куньлунь» должен решить задачи по выходу в плей-офф. Что касается «Сибири», то она, как и «Нефтехимик», будет до последнего бороться. Может, кто-нибудь ещё прицепится к ним.



Пашков: Каждая из этих команд имеет свои интересы и использует разные способы расположиться в таблицы на более высоком месте. Угадывать финальную ситуацию для этих клубов — неблагодарная задача. На фоне того, что мы увидели в последних двух играх от «Ак Барса», прогнозировать что-либо в концовке чемпионата для этих команд я не могу.