Рон Паско: Я подменю Вудкрофта. Наша задача сделать так, чтобы игроки не заметили разницы между этим матчем и другими
Тренер минского «Динамо» Рон Паско рассказал о том, что ему предстоит сегодня заменить дисквалифицированного Крэйга Вудкрофта.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для меня это просто очередной день работы. Не думаю, что сегодня
Что приобрел за время работы в минском «Динамо»? За это время у меня было много вызовов, на которые я откликнулся. Вызовом был приезд в Беларусь, начало работы в КХЛ, каждый матч
Самая большая проблема — это языковой барьер. Когда я впервые приехал в Германию, у меня тоже была такая проблема. Теперь, когда я прожил там
Матч «Барыс» — «Динамо» Минск состоится 3 февраля и стартует в 16.30.
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