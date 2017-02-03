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3 февраля 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Рон Паско: Я подменю Вудкрофта. Наша задача сделать так, чтобы игроки не заметили разницы между этим матчем и другими

Тренер минского «Динамо» Рон Паско рассказал о том, что ему предстоит сегодня заменить дисквалифицированного Крэйга Вудкрофта.

Тренер минского Динамо <span class=error>Рон</span> <span class=error>Паско</span> рассказал о том что ему предстоит сегодня заменить дисквалифицированного <span class=error>Крэйга</span> Вудкрофта. Увеличить
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Для меня это просто очередной день работы. Не думаю, что сегодня что-то коренным образом изменится. Просто сегодня я подменю Крэйга, а кто-то возьмет на себя мою работу. Сегодня наша задача сделать так, чтобы игроки не заметили разницы между этим матчем и другими играми.

Что приобрел за время работы в минском «Динамо»? За это время у меня было много вызовов, на которые я откликнулся. Вызовом был приезд в Беларусь, начало работы в КХЛ, каждый матч по-своему тоже является вызовом. Такие вещи заставляют тебя расти и приобретать новый замечательный опыт. В Минске мы все время проводим в разговорах о хоккее, это тоже помогает расти в профессиональном плане. Конечно, я получил новый опыт жизни в другой стране, можно сказать, даже в другой части света. Весь этот опыт изменил меня в лучшую сторону.

Самая большая проблема — это языковой барьер. Когда я впервые приехал в Германию, у меня тоже была такая проблема. Теперь, когда я прожил там какую-то часть жизни, я уже прекрасно понимаю, о чем говорят люди на улице. Знание языка открывает тебе гораздо больше возможностей изучить город и людей. Конечно, когда я стараюсь сам изучить город, например, прокатиться на автобусе, мне тяжело общаться с людьми на улице или в супермаркете. Хочу отметить, что в Минске многие хорошо владеют английским, и я никогда не сталкивался с непреодолимыми сложностями в диалоге, например, в магазине или кафе. Всегда найдется кто-то, кто сможет помочь. В команде почти все знают английский, — сказал специалист, — цитирует тренера hcdinamo.by.

Матч «Барыс» — «Динамо» Минск состоится 3 февраля и стартует в 16.30.

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