Рон Паско: Я подменю Вудкрофта. Наша задача сделать так, чтобы игроки не заметили разницы между этим матчем и другими

Для меня это просто очередной день работы. Не думаю, что сегодня что-то коренным образом изменится. Просто сегодня я подменю Крэйга, а кто-то возьмет на себя мою работу. Сегодня наша задача сделать так, чтобы игроки не заметили разницы между этим матчем и другими играми.



Что приобрел за время работы в минском «Динамо»? За это время у меня было много вызовов, на которые я откликнулся. Вызовом был приезд в Беларусь, начало работы в КХЛ, каждый матч по-своему тоже является вызовом. Такие вещи заставляют тебя расти и приобретать новый замечательный опыт. В Минске мы все время проводим в разговорах о хоккее, это тоже помогает расти в профессиональном плане. Конечно, я получил новый опыт жизни в другой стране, можно сказать, даже в другой части света. Весь этот опыт изменил меня в лучшую сторону.



Самая большая проблема — это языковой барьер. Когда я впервые приехал в Германию, у меня тоже была такая проблема. Теперь, когда я прожил там какую-то часть жизни, я уже прекрасно понимаю, о чем говорят люди на улице. Знание языка открывает тебе гораздо больше возможностей изучить город и людей. Конечно, когда я стараюсь сам изучить город, например, прокатиться на автобусе, мне тяжело общаться с людьми на улице или в супермаркете. Хочу отметить, что в Минске многие хорошо владеют английским, и я никогда не сталкивался с непреодолимыми сложностями в диалоге, например, в магазине или кафе. Всегда найдется кто-то, кто сможет помочь. В команде почти все знают английский, — сказал специалист, — цитирует тренера hcdinamo.by.

Матч «Барыс» — «Динамо» Минск состоится 3 февраля и стартует в 16.30.