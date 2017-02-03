Последний матч «Медвешчака» в сезоне перенесён из Загреба в Братиславу

Таким образом, команды проведут в Братиславе два матча подряд — 15 и 17 февраля. Об этом информирует официальный сайт хорватского клуба Континентальной хоккейной лиги.



Сообщается, что это связано с техническими причинами и необходимостью подготовки арены в Загребе к международному турниру по синхронному катанию.