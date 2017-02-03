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3 февраля 2017, 12:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Последний матч «Медвешчака» в сезоне перенесён из Загреба в Братиславу

Последний матч «Медвешчака» в регулярном чемпионате КХЛ (со «Слованом»), который должен был пройти в Загребе 17 февраля, перенесён в Братиславу.

Таким образом, команды проведут в Братиславе два матча подряд — 15 и 17 февраля. Об этом информирует официальный сайт хорватского клуба Континентальной хоккейной лиги.

Сообщается, что это связано с техническими причинами и необходимостью подготовки арены в Загребе к международному турниру по синхронному катанию.

Медвешчак
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