Вице-президент ХК «Амур»: Расторгли контракт с Барнеттом, пойдя ему навстречу

Нападающий перешел в ЦСКА перед нынешним сезоном. За армейский клуб он провел один матч, а за клуб Высшей хоккейной лиги «Звезда» (фарм-клуб ЦСКА) — 24 игры, в которых набрал 10 очков (7 шайб + 3 передачи). В середине декабря Барнетт перешел в «Амур», за который провел три матча. В конце января клуб объявил, что расторг контракт с хоккеистом по обоюдному согласию.

«Барнетт — игрок стабильный, обученный, с его присутствием команда набирала очки. В своей тройке он голы не забивал, но направлял в правильное русло своих партнеров по звену, — сказал Филиппенко. — Его агент сам на нас вышел с предложением, поскольку ему в Чехии предложили контракт. Мы пошли навстречу, поскольку его пригласили в команду, которая будет играть в плей-офф, а нам в сезоне оставалось провести шесть игр».