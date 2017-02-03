«Магнитка» обыграет СКА, «Салават» проиграет 9-й матч кряду
«Металлург» переиграет СКА, «Салават» проиграет девятый матч подряд, «Витязь» и «Барыс» шагнут в
плей-офф — в превью КХЛ.
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«Барыс» — «Динамо» (Минск)
Пять выигрышей подряд в последних матчах — победная поступь минского «Динамо» вызывает уважение.
Среди поверженных оказались «Автомобилист» (дважды), «Югра», «Йокерит» и «Барыс», так что сегодня у астанчан будет шанс взять реванш у минчан. Поражение от «Йокерита» слегка осложнило жизнь подопечным Занковца, так что в сегодняшней игре им жизненно необходимо брать очки, чтобы оторваться от конкурентов по борьбе за
Наш прогноз: «Барыс» прервёт победную серию минского «Динамо».
«Автомобилист» — «Динамо» (Рига)
Две команды уже лишили себя
Наш прогноз: подопечные Крикунова выиграют.
«Металлург» (Магнитогорск) — СКА
Это противостояние можно преподнести как матч лучших команд лиги, опираясь на то, что эти клубы занимают первые места в своих конференциях. Задачи на регулярный чемпионат у обоих соперников практически выполнены, так что болельщики увидят красивый хоккей с непредсказуемым результатом. Частично подтверждает это и история встреч между «Магниткой» и «армейцами», в которой магнитогорцы ведут по победам со счётом 12−11. Правда, подопечные Воробьёва уже давно не выигрывали у питерцев — последний их успех в этом противостоянии датирован декабрём 2014 года. Рискнём поставить в этом матче на хозяев.
Наш прогноз: в интересном и залихватском матче победу одержит «Металлург».
«Салават Юлаев» — ЦСКА
Уфимский клуб примет у себя ещё одну «армейскую» команду. Предыдущий матч обернулся поражением от СКА со счётом 1:3, а игра голкипера Сведберга, вышедшего на лёд после первого периода, вновь вызвала множество нареканий. И судя по тому, что Андрей Гаврилов получил повреждение, с которым он выбыл до 13 февраля, место в воротах займёт именно шведский голкипер. Ситуация у уфимцев с каждым матчем становится всё сложнее, поэтому можно не сомневаться в том, что команда Захаркина будет до последнего биться за очки в этом матче. ЦСКА же будет играть только на победу, потому что поражение от «Трактора» отдалило их от питерских одноклубников, и им нужно сокращать этот разрыв.
Наш прогноз: подопечные Квартальнова увезут победу из Уфы.
«Югра» — «Йокерит»
Команда из Хельсинки в прошлой игре добыла важную для себя победу над «Барысом», и теперь ей предстоят выездные матчи с «Югрой» и «Автомобилистом» — командами, которые уже по большому счёту остались вне борьбы за
Наш прогноз: «Йокерит» выиграет.
«Трактор» — «Северсталь»
Благодаря победе над ЦСКА «Трактор» практически гарантировал себе место в первой четвёрке, но осталось сделать последний, решающий шаг. При определённых раскладах, если команда Гатиятулина выиграет, а «Барыс» и «Салават» свои матчи проиграют в основное время, это может случиться уже сегодня. Да и соперник у челябинцев вполне подходящий. «Северсталь», конечно, расслабиться не даст, но мыслями команда, скорее всего, уже находится в следующем сезоне. Поэтому в этой игре можно спокойно ставить на победу хозяев.
Наш прогноз: «Трактор» выиграет и приблизится к тому, чтобы занять место в первой четвёрке Востока.
«Спартак» — ХК «Сочи»
Безусловно, сочинцам победа в этой игре с точки зрения турнирных раскладов нужнее. Но и у «Спартака» тоже будет своя мотивация.
Наш прогноз: «Спартак» приложит все усилия для победы, но выиграет «Сочи».
«Слован» — «Витязь»
Братиславской команде предстоит провести второй матч за два дня. Встречу с московским «Динамо» она проиграла, и теперь в этой игре ей кровь из носу необходимо побеждать, причём в основное время. При таком раскладе думается, что именно хозяева будут играть первым номером, но насколько им хватит на это сил? Ведь матч с «Динамо» получился весьма энергозатратным, а у подопечных Валерия Белова последняя игра была аж 27 января с «Трактором». Скорее всего, преимущество в свежести позволит «Витязю» победить.
Наш прогноз: «Витязь» выиграет и сделает важный шаг к первому в истории команды
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