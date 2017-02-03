Хоккеисты хабаровского «Амура» переиграли новокузнецкий «Металлург»

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду в мачте регулярного чемпионата КХЛ потерпел «сухое» поражение от хабаровского «Амура». Финальный счет встречи составил 1:0 в пользу гостей. Единственная заброшенная шайба на счету Кирилла Капустина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ХК «Металлург».

Новокузнечане первыми создали голевой момент в матче. «Металлург» мог отличиться также, как и в предыдущем поединке с «Адмиралом», когда наша команда реализовала выход 2 в 1. Но на этот раз в ходе такой контратаки Кириллу Семенову после передачи Артема Михеева переиграть голкипера не удалось.

Хабаровчане, в стартовые минуты особо не появлявшиеся у ворот «Металлурга», затем добавили в активности и очень неплохо смотрелись в борьбе за шайбу в зоне соперника, особенно при игре у бортов. «Амур» имел несколько хороших моментов, чтобы открыть счет, однако Владислав Подъяпольский действовал надежно. В том числе в эпизоде после того, как Вячеслав Ушенин технично сохранив шайбу у ворот «Металлурга» вывел на ударную позицию своего брата Владислава — голкипер справился с опасным броском.

После перерыва командами было создано в разы больше голевых моментов. Уже на 14 секунде Томаш Зогорна, никем не опекаемый, имел шанс на успех — Подъяпольский выручил. «Металлург» с ответом затягивать не стал и через минуту Артем Михеев был близок к тому, чтобы открыть счет — Юха Метсола потерял шайбу из виду, но момент остался без реализации.

Далее «Металлург» завладел заметным преимуществом и основательно поджал хабаровчан к воротам. Однако воплотить инициативу в заброшенную шайбу не вышло. Ближе всех к этому был Иван Емец — бросок нападающего пришелся в перекладину. «Амур» к середине встречи оживился и затем снова пришла очередь Подъяпольского выручать. С чем Владислав справился на «отлично». Самый верный шанс был у Владислава Ушенина, оставшегося в одиночестве на пятаке — вратарь «Металлурга» выдал великолепный сэйв. Завершился период проходом от ворот до ворот Александра Комаристого, однако изменить «нулевой» счет командам так и не удалось.

В третьем периоде одно взятие ворот все-таки было зафиксировано. И гол этот забил «Амур». Новокузнечане провели неудачную смену, в результате чего Игорь Руденков вышел на свободное пространство и бросил без помех — шайба попала в перекладину, а Кирилл Капустин оказался первым на добивании и отправил ее в пустые ворота — 0:1.

«Металлург» создавал после этого моменты в атаке и вполне мог спастись от поражения, однако переиграть финского голкипера «Амура» все же не получилось. В итоге — 0:1.