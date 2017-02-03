«Адмирал» проиграл «Сибири», главному конкуренту за место в плей-офф, со счетом 1:5

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Владивосток, 3 февраля, PrimaMedia.

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» в очной встрече позволил своему ближайшему преследователю и главному конкуренту за место в плей-офф «Сибири» догнать себя по очкам, уступив в Новосибирске со счетом 5:1, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт КХЛ.

Самый жаркий поединок нынешнего дня разворачивался в Новосибирске. «Сибирь» и «Адмирал» — прямые конкуренты за место в кубковой восьмёрке Востока, и перед очной встречей сибиряки отставали от «моряков» на три очка при равном количестве проведённых встреч. Надо ли говорить, как много значила победа в данном матче? Первая же атака «Сибири» оказалась результативной. В заварушке на пятачке у ворот Игоря Бобкова никто сперва не понял, что шайба проскочила за ленточку, но после видеопросмотра арбитры подтвердили: гол был. Вскоре после этого сибиряки отличились и второй раз, но теперь уже шайба была заброшена не по правилам.

Равная игра логично пестрила удалениями на любой вкус, никто не хотел уступать инициативу. Но на старте следующего отрезка вновь забила «Сибирь» и фактически — вновь в равных составах, поскольку время очередного большинства уже истекло. Мощный Евгений Артюхин полностью перекрыл Бобкову обзор, а Алексей Глухов беспрепятственно подправил направление полёта шайбы после броска Константина Соколова. Далее хозяева постепенно увеличивали давление, и вскоре своего добился Константин Окулов. Молодой нападающий вышел на свободный лёд и отменным кистевым послал снаряд в сетку.

Без интриги в этой встрече всё равно не обошлось. Дэнни Тэйлор неосмотрительно ушёл за ворота, где неловко распорядился с шайбой, и Денис Алексеев поразил пустую рамку, сокращая разрыв. Впрочем, далее хозяев далее хозяева забили четвёртую — дубль оформил Глухов, и пятую — усилиями Владислава Наумова. В итоге «Сибирь» выиграла важнейший для себя матч, сравнявшись с «Адмиралом» по набранным очкам. Это пятая подряд победа команды Андрея Скабелки, и дальневосточникам она теперь уступает только по дополнительным показателям.

«Комментировать особо нечего, — признался после матча главный тренер “Адмирала” Александр Андриевский. — “Сибирь” была сильнее нас, мобильнее. Они вышли умирать, чего мы не сделали. Было у нас несколько неплохих отрезков, но этого очень мало. Поэтому победа новосибирцев закономерна, они выглядели сильнее в целом».