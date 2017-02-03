«Известия»: Аболс продолжит тренировать «Ладу»
Латвийский специалист Артис Аболс с высокой вероятностью сохранит пост главного тренера «Лады», несмотря на неудачное выступление в нынешнем сезоне КХЛ, сообщают «Известия».
На прошлой неделе тольяттинская команда лишилась формальных шансов на попадание в
Весь сезон команда Аболса играла в условиях задолженностей по зарплатам. Лишь перед началом регулярного чемпионата клубу удалось расплатиться по долгам за прошлый сезон, но осенью в «Ладе» снова начались финансовые проблемы.
Аболс начал работать в «Ладе» летом 2015 года. Тогда 43-летний специалист был назначен старшим тренером команды в штаб Сергея Светлова. После сентябрьской отставки Светлова Аболс стал исполняющим обязанности наставника тольяттинцев. Стоит отметить, что в прошлом сезоне он также не смог вывести клуб в
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