«Известия»: Аболс продолжит тренировать «Ладу»

На прошлой неделе тольяттинская команда лишилась формальных шансов на попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Волжане занимают предпоследнее место в Восточной конференции. Однако, несмотря на неудачное выступление команды в нынешнем сезоне, руководство клуба не планирует расставаться с латвийским специалистом.

Весь сезон команда Аболса играла в условиях задолженностей по зарплатам. Лишь перед началом регулярного чемпионата клубу удалось расплатиться по долгам за прошлый сезон, но осенью в «Ладе» снова начались финансовые проблемы.