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3 февраля 2017, 0:04 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Московское «Динамо» победило «Слован» в матче КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над братиславским «Слованом» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе бело-голубых отличились Александр Рыбаков (8-я минута) и Артем Подшендялов (10). У проигравших отличился Патрик Лушняк (28).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав 104 очка в 57 матчах. «Слован» с 80 баллами после 57 игр идет десятым.

В следующем матче «Динамо» 14 февраля примет хабаровский «Амур», «Слован» 3 февраля также дома встретится с подмосковным «Витязем».

В параллельном матче загребский «Медвешчак» дома уступил ярославскому «Локомотиву» — 4:7.

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