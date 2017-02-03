Московское «Динамо» победило «Слован» в матче КХЛ

В составе бело-голубых отличились Александр Рыбаков (8-я минута) и Артем Подшендялов (10). У проигравших отличился Патрик Лушняк (28).

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает четвертое место, набрав 104 очка в 57 матчах. «Слован» с 80 баллами после 57 игр идет десятым.

В следующем матче «Динамо» 14 февраля примет хабаровский «Амур», «Слован» 3 февраля также дома встретится с подмосковным «Витязем».

В параллельном матче загребский «Медвешчак» дома уступил ярославскому «Локомотиву» — 4:7.