«Локомотив» одержал победу над «Медвешчаком», Козун набрал четыре очка
«Локомотив» одержал гостевую победу над «Медвешчаком», встреча завершилась со счётом 7:4.
В составе ярославской команды отличились Эмиль Галимов, Петри Контиола, Денис Осипов, Рушан Рафиков, Илья Любушкин, а Брэндон Козун оформил дубль и набрал ещё два очка за результативные передачи. У «Медвешчака» шайбы забросили Майк Глумац, Кирилл Воронин, Лукас Лессио и Илья Аркалов.
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