Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28645899/
3 февраля 2017, 0:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Локомотив» одержал победу над «Медвешчаком», Козун набрал четыре очка

«Локомотив» одержал гостевую победу над «Медвешчаком», встреча завершилась со счётом 7:4.

В составе ярославской команды отличились Эмиль Галимов, Петри Контиола, Денис Осипов, Рушан Рафиков, Илья Любушкин, а Брэндон Козун оформил дубль и набрал ещё два очка за результативные передачи. У «Медвешчака» шайбы забросили Майк Глумац, Кирилл Воронин, Лукас Лессио и Илья Аркалов.

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России