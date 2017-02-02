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2 февраля 2017, 22:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Аболс: Победа над ХК «Ак Барс» стала эликсиром на рану, которая осталась от сезона

ТОЛЬЯТТИ, 2 фев — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Победа «Лады» над «Ак Барсом» в последнем домашнем матче — эликсир на рану, которая осталась от сезона, заявил главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

В четверг «Лада» одержала победу над «Ак Барсом» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нам удался старт игры — забили быстрые два гола. Затем, в первом периоде в паре эпизодов здорово сыграл Илья Ежов, выручил нас. Второй период получился довольно-таки ровным, а в третьем из-за боязни результата мы опять начали пятиться, давать сопернику раскатиться, появился разрыв между защитниками, нападающими, стали не успевать, пошли удаления. Рад, что выстояли в меньшинстве, самоотверженно играли, а Илья (Ежов) сыграл на ноль», — сказал Аболс на пресс-конференции.

«Большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживали каждую игру. Эта маленькая победа — как эликсир на рану, которую мы все-таки оставили, потому что половину сезона мы давали надежду на плей-офф, но, к сожалению, она не сбылась. Поэтому спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас. Задача на оставшиеся матчи проста: биться за победу в каждой игре», — продолжил тренер.

Защитник «Лады» Глеб Корягин и нападающий Александр Бумагин в матче с «Ак Барсом» вышли на лед впервые после длительного отсутствия из-за травм. В среду Корягин получил вызов в олимпийскую сборную России на турнир в Словакии.

«Готов Корягин или нет — это судить тренерам олимпийской сборной. Для первой игры после такого длительного пропуска он и Саша Бумагин выглядели неплохо», — отметил Аболс.

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