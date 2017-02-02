Аболс: Победа над ХК «Ак Барс» стала эликсиром на рану, которая осталась от сезона
ТОЛЬЯТТИ, 2 фев —
Р-Спорт, Евгений Чурилин. Победа «Лады» над «Ак Барсом» в последнем домашнем матче — эликсир на рану, которая осталась от сезона, заявил главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.
В четверг «Лада» одержала победу над «Ак Барсом» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Нам удался старт игры — забили быстрые два гола. Затем, в первом периоде в паре эпизодов здорово сыграл Илья Ежов, выручил нас. Второй период получился
«Большое спасибо болельщикам, которые нас поддерживали каждую игру. Эта маленькая победа — как эликсир на рану, которую мы
Защитник «Лады» Глеб Корягин и нападающий Александр Бумагин в матче с «Ак Барсом» вышли на лед впервые после длительного отсутствия
«Готов Корягин или нет — это судить тренерам олимпийской сборной. Для первой игры после такого длительного пропуска он и Саша Бумагин выглядели неплохо», — отметил Аболс.
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