Андрей Скабелка: Видеопросмотр — часть игры
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (5:1) поблагодарил своих подопечных за характер.
— Мне добавить особо нечего. Единственное, поблагодарю ребят за характер, за эту победу. Готовимся к следующей игре, — приводит официальный сайт «Сибири» слова Скабелки.
— Не мешали ли вам сегодня долгие паузы в игре, затянувшийся видеопросмотр заброшенной шайбы?
— Это часть игры. Конечно, мы хотим, чтобы все было мобильнее и решения принимались бы быстрее. Что поделаешь.
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