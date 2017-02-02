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2 февраля 2017, 21:56 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Андрей Скабелка: Видеопросмотр — часть игры

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом» (5:1) поблагодарил своих подопечных за характер.

— Мне добавить особо нечего. Единственное, поблагодарю ребят за характер, за эту победу. Готовимся к следующей игре, — приводит официальный сайт «Сибири» слова Скабелки.

— Не мешали ли вам сегодня долгие паузы в игре, затянувшийся видеопросмотр заброшенной шайбы?

— Это часть игры. Конечно, мы хотим, чтобы все было мобильнее и решения принимались бы быстрее. Что поделаешь.

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