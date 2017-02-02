Билялетдинов: Два поражения показали хоккеистам «Ак Барса» то, над чем нужно работать

В четверг казанский «Ак Барс» потерпел поражение от «Лады» со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущем матче против нижнекамского «Нефтехимика» казанский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:8.

«Последние две игры показали, какие у нас есть проблемы и над чем нужно работать. Нехорошо, что мы проиграли, но у нас есть время для того, чтобы поправить свою игру. Наверное, какие-то моменты (связанные с положением в таблице) есть. Не могу сказать откровенно, что это, но они есть. Я не хотел бы говорить, что из-за этого мы проиграли. Есть нюансы, которые мешают нам играть», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

«Мы всегда уважительно относимся к сопернику. На собрании перед матчем об этом говорили. У нас нет такого, чтобы мы выходили на лед с неуважением. Есть ошибки и проблемы, но неуважительного отношения к сопернику у игроков нет. Я такого не видел», — добавил тренер.