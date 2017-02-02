Билялетдинов: Два поражения показали хоккеистам «Ак Барса» то, над чем нужно работать
Поражения в последних двух матчах показали хоккеистам «Ак Барса» то, над чем нужно работать, а также выявили проблемы команды, заявил главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов.
В четверг казанский «Ак Барс» потерпел поражение от «Лады» со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущем матче против нижнекамского «Нефтехимика» казанский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:8.
«Последние две игры показали, какие у нас есть проблемы и над чем нужно работать. Нехорошо, что мы проиграли, но у нас есть время для того, чтобы поправить свою игру. Наверное,
«Мы всегда уважительно относимся к сопернику. На собрании перед матчем об этом говорили. У нас нет такого, чтобы мы выходили на лед с неуважением. Есть ошибки и проблемы, но неуважительного отношения к сопернику у игроков нет. Я такого не видел», — добавил тренер.
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