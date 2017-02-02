Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28645019/
2 февраля 2017, 21:52 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Билялетдинов: Два поражения показали хоккеистам «Ак Барса» то, над чем нужно работать

Поражения в последних двух матчах показали хоккеистам «Ак Барса» то, над чем нужно работать, а также выявили проблемы команды, заявил главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов.

В четверг казанский «Ак Барс» потерпел поражение от «Лады» со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В предыдущем матче против нижнекамского «Нефтехимика» казанский клуб потерпел разгромное поражение со счетом 2:8.

«Последние две игры показали, какие у нас есть проблемы и над чем нужно работать. Нехорошо, что мы проиграли, но у нас есть время для того, чтобы поправить свою игру. Наверное, какие-то моменты (связанные с положением в таблице) есть. Не могу сказать откровенно, что это, но они есть. Я не хотел бы говорить, что из-за этого мы проиграли. Есть нюансы, которые мешают нам играть», — сказал Билялетдинов на пресс-конференции.

«Мы всегда уважительно относимся к сопернику. На собрании перед матчем об этом говорили. У нас нет такого, чтобы мы выходили на лед с неуважением. Есть ошибки и проблемы, но неуважительного отношения к сопернику у игроков нет. Я такого не видел», — добавил тренер.

Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Аболс: Победа над ХК «Ак Барс» стала эликсиром на рану, которая осталась от сезона

ТОЛЬЯТТИ, 2 фев — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Победа «Лады» над «Ак Барсом» в последнем домашнем матче — эликсир на рану, которая осталась от сезона, заявил главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя